Confettura di Zucca

Quale zucca utilizzare?

Per preparare la confettura, si possono utilizzare vari tipi di zucca, anche se le varietà Delica e Violina sono le più indicate. La Zucca Violina ha una polpa più compatta e dolce, che regalerà alla confettura una consistenza particolarmente densa e pastosa; con la Zucca Delica, un po’ più acquosa, si otterrà una confettura più morbida.

Per preparare questa conserva di frutta non è necessario aggiungere la pectina perché la zucca, essendo ricca di fibra, non ne richiede l’impiego e addenserà velocemente.