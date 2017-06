Le Colombine allo Yogurt con Gocce di Cioccolato sono alimenti che appartengono alla categoria dei dessert.

L’energia proviene soprattutto dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono prevalentemente semplici, gli acidi grassi insaturi e i peptidi a medio-alto valore biologico.

Il colesterolo non è eccessivo, ma rilevante; le fibre sono scarse.

Le Colombine allo Yogurt con Gocce di Cioccolato non si prestano a tutti i regimi alimentari; sono da evitare in caso di sovrappeso, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia.

Contengono glutine e pochissimo lattosio, ragion per cui non si prestano alle diete per la celiachia e l’intolleranza grave allo zucchero del latte.

Sono ammesse dalla filosofia vegetariana ma non da quella vegana.

La porzione media come spuntino è di circa 30 g (95 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 323.00 Kcal Carboidrati: 47.20 g

Proteine: 6.00 g Grassi: 13.60 g di cui saturi: 4.40g

di cui monoinsaturi: 4.54g

di cui polinsaturi: 4.61 g Colesterolo: 56.80 mg

Fibre: 0.80 g