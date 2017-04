Quella dei Nidi di Cioccolato per Pasqua è una ricetta molto calorica, che rientra tra i dessert.

Le calorie provengono soprattutto dai lipidi, seguiti dai carboidrati e dai protidi.

Gli acidi grassi sono tendenzialmente saturi, i carboidrati semplici e i peptidi a medio valore biologico.

Il colesterolo risulta poco rilevante e le fibre sono molto abbondati.

I Nidi di Cioccolato per Pasqua sono un alimento che non si presta ai regimi nutrizionali per il sovrappeso e l’ipercolesterolemia. L’abbondanza di fibre può aumentare la peristalsi intestinale.

Contengono glutine e lattosio, pertanto non sono adatti alla dieta contro la celiachia e l’intolleranza allo zucchero del latte.

Non sono ammessi dal regime nutrizionale vegetariano e vegano.

La porzione media come spuntino è di circa 25 g (115 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 450.00 Kcal Carboidrati: 51.60 g

Proteine: 8.20 g Grassi: 25.20 g di cui saturi: 16.54g

di cui monoinsaturi: 7.29g

di cui polinsaturi: 1.33 g Colesterolo: 8.30 mg

Fibre: 9.40 g