Centrifugato Antiossidante alla Zucca

Lo sapevi che…

Il principio attivo del pepe nero è la piperina, utilissima in questo caso per migliorare l’assorbimento della curcumina presente nella curcuma. La curcuma è una radice tuberizzata, nota per le sue innumerevoli proprietà: antiossidanti, antiartritiche, antinfiammatorie e potenzialmente antitumorali.

Come alternative alla curcuma fresca è possibile utilizzare un cucchiaino di curcuma in polvere.