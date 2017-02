Budino alla Liquirizia contro Tosse e Acidità di Stomaco

Lo sapevi che…

La scelta degli ingredienti non è casuale. L’agar agar, utilizzato come addensante per il budino, è indicato per contrastare l’acidità di stomaco: le mucillagini presenti agiscono come antiacido naturale.

Il fruttosio è preferibile rispetto allo zucchero perché possiede un indice glicemico più basso: ricordiamo brevemente che i carboidrati come lo zucchero ed il miele hanno un indice glicemico alto e possono provocare difficoltà digestive.

Il latte di riso può essere sostituito con altri tipi di bevande vegetali (es. latte di mandorla): il latte di riso è facilmente digeribile, dunque consigliato per contrastare l’acidità di stomaco.