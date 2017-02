Bomboloni Vegani - Krapfen Integrali senza Uova, Burro e Latte

Lo sapevi che…

Per la conservazione in congelatore esistono due possibilità: i bomboloni si possono congelare da crudi (prima dell’ultima lievitazione) o dopo la cottura. Nel primo caso, per cuocerli si dovranno lasciare a temperatura ambiente per 10-12 ore, fino a quando riprendono la lievitazione, per poi essere cotti (nell’olio o in forno). Nel secondo caso, basterà scongelare i krapfen lentamente in frigo per una notte e riscaldarli leggermente per assaporarne il gusto e la consistenza.