I Biscotti al Cioccolato Senza Cottura sono alimenti che appartengono al gruppo dei dessert.

Hanno un contenuto calorico significativo, apportato prevalentemente dai lipidi, seguiti dai carboidrati e infine dai peptidi.

Gli acidi grassi sono prevalentemente saturi, i glucidi semplici e le proteine a medio - alto valore biologico.

Le fibre sono molto abbondanti, mentre il colesterolo è poco significativo.

Contengono sia glutine che lattosio.

Questa ricetta di Biscotti al Cioccolato è poco adatta all’alimentazione consuetudinaria dei soggetti affetti da obesità e patologie metaboliche (soprattutto l’ipercolesterolemia, il diabete mellito tipo 2 e l’ipertrigliceridemia); in tal caso è necessario diminuirne sia la porzione media che la frequenza di consumo.

La presenza di glutine e lattosio rende questi biscotti inadatti agli schemi alimentari per la celiachia e l’intolleranza allo zucchero del latte.

Si prestano alla dieta vegetariana ma non a quella vegana.

La ricchezza in fibre potrebbe incrementare la motilità intestinale.

La porzione media di questi Biscotti al Cioccolato è di 30 g (circa 110 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 365.00 Kcal Carboidrati: 35.00 g

Proteine: 5.10 g Grassi: 23.70 g di cui saturi: 15.16g

di cui monoinsaturi: 5.92g

di cui polinsaturi: 2.61 g Colesterolo: 12.80 mg

Fibre: 4.90 g