I Biscotti Arachidi e Avena sono alimenti dolci concepiti per la dieta di chi svolge attività motoria anche intensa.

Hanno un apporto calorico elevato, fornito soprattutto dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono prevalentemente complessi (amido), gli acidi grassi insaturi e i peptidi a medio valore biologico. Le fibre sono abbondantissime, mentre il colesterolo è insignificante.

Non contengono lattosio ma l’apporto di glutine, seppur bassissimo, potrebbe creare qualche fastidio ai celiaci più sensibili (glutine dell’avena).

Quella dei Biscotti Arachidi e Avena è una ricetta studiata per soddisfare le richieste caloriche imposte dall’attività fisica intensa. In porzioni moderate e frequenza sporadica, questi biscotti possono essere mangiati anche dai soggetti in normopeso e affetti da patologie metaboliche, a patto che vengano utilizzati come veri e propri dolci; meglio evitarli in caso di obesità.

Si prestano alla dieta vegetariana e vegana.

Sono ammessi nell’alimentazione dell’intollerante al lattosio ma non in quella del celiaco.

La porzione media di Biscotti Arachidi e Avena per Sportivi è di 30 g (circa 95 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 318.00 Kcal Carboidrati: 42.80 g

Proteine: 11.90 g Grassi: 12.20 g di cui saturi: 3.16g

di cui monoinsaturi: 5.72g

di cui polinsaturi: 3.32 g Colesterolo: - mg

Fibre: 6.90 g