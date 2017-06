Quella dei Biscotti 2 Ingredienti in 3 Minuti - con Banane e Muesli - è una ricetta che fa parte dei dessert.

Ha un apporto energetico elevato, fornito principalmente dai carboidrati, seguiti dai lipidi e dalle proteine.

I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi insaturi e i peptidi a medio valore biologico.

Il colesterolo è assente e le fibre molto abbondanti.

I Biscotti 2 Ingredienti in 3 Minuti - con Banane e Muesli - sono alimenti che si prestano, in porzioni adeguate, a qualunque regime alimentare; non hanno grosse controindicazioni, ma si deve porre maggiore attenzione nella dieta contro il sovrappeso, il diabete mellito tipo 2 e l’ipertrigliceridemia.

Sono privi di lattosio ma contengono tracce di glutine, ragion per cui possono essere assunti dagli intolleranti allo zucchero del latte ma sono da evitare nella dieta per la celiachia.

Rispettano sia la filosofia vegetariana, sia quella vegana.

L’abbondanza di fibre potrebbe incrementare il movimento intestinale.

La porzione media corrisponde circa a 15-40 g (50-135 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 342.00 Kcal Carboidrati: 39.70 g

Proteine: 4.40 g Grassi: 2.10 g di cui saturi: 0.44g

di cui monoinsaturi: 0.77g

di cui polinsaturi: 0.88 g Colesterolo: - mg

Fibre: 4.50 g