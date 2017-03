Barrette Proteiche con Burro d’Arachidi e Miele - Cottura nel Microonde

Le Barrette Proteiche con Burro d’Arachidi e Miele al Microonde sono prodotti dietetici utilizzati soprattutto nella dieta dello sportivo.

Hanno un apporto energetico alto, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dai glucidi e infine dalle proteine (comunque elevate).

Gli acidi grassi sono prevalentemente saturi, i carboidrati semplici e i peptidi ad alto valore biologico.

Le fibre sono presenti in quantità elevate, mentre il colesterolo è assente.

Queste Barrette Proteiche sono idonee alla maggior parte dei regimi alimentari, ma non si prestano particolarmente alla dieta per il sovrappeso e l'ipercolesterolemia (molte calorie e acidi grassi saturi).

Contengono glutine e lattosio, ragion per cui devono essere escluse dagli schemi nutrizionali per questo genere di intolleranze.

L'abbondanza di fibre può aumentare il movimento intestinale.

Sono pertinenti alla filosofia latto ovo vegetariana ma non a quella vegana.

La porzione media come spuntino è di 45 g (circa 185 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 416.00 Kcal Carboidrati: 37.30 g

Proteine: 19.00 g Grassi: 22.20 g di cui saturi: 10.28g

di cui monoinsaturi: 7.83g

di cui polinsaturi: 4.06 g Colesterolo: - mg

Fibre: 6.90 g