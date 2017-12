Alberi di Biscotto - Ricetta vegan

Gli Alberi di Biscotto sono alimenti che appartengono al gruppo dei dolci.

Si tratta di una ricetta abbastanza energetica, le cui calorie sono fornite principalmente dai carboidrati, seguiti dalle proteine e infine dai lipidi. I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi polinsaturi e i peptidi a medio valore biologico.

Le fibre sono molto abbondanti mentre il colesterolo è assente.

Non contiene alimenti ricchi di istamina ma è presente un ingrediente istamino-liberatore (cacao).

Apporta glutine ma non lattosio.

Gli Alberi di Biscotto si prestano alla maggior parte dei regimi nutrizionali; tuttavia, in caso di sovrappeso, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia è consigliabile ridurre sia la porzione media che la frequenza di consumo.

Sono vietati nella dieta contro la celiachia ma non in quella per l’intolleranza al lattosio; sono anche pertinenti (eliminando il cacao) nel regime alimentare contro l’intolleranza all’istamina.

L’abbondanza di fibre potrebbe incrementare notevolmente il movimento intestinale.

Si tratta di una ricetta che rispetta i criteri latto-ovo vegetariani ed anche quelli vegani.

La porzione media di Alberi di Biscotto è di 30-40 g (circa 75-100 kcal).

