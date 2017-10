Torta di Tramezzini - Charlotte di Pane

La Torta di Tramezzini è un alimento che appartiene al gruppo degli antipasti.

Ha un contenuto calorico rilevante, fornito in egual misura dai carboidrati e dai lipidi, seguiti dalle proteine.

Gli acidi grassi sono prevalentemente insaturi (anche se la porzione dei saturi è molto rilevante), i peptidi ad alto valore biologico e i glucidi complessi.

Le fibre e il colesterolo sono presenti in media quantità.

Contiene sia glutine che lattosio.

La Charlotte di Pane è adatta alla maggior parte dei regimi alimentari; non ha grosse controindicazioni per l’obesità e le patologie metaboliche, ma in tal caso è buona norma ridurne la porzione media e la frequenza di consumo.

La presenza di glutine e lattosio rende questo alimento inadatto agli schemi alimentari per la celiachia e l’intolleranza allo zucchero del latte.

Non si presta alla dieta vegetariana e vegana.

La porzione media di Torta di Tramezzini è di 80 g (circa 145 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 182.00 Kcal Carboidrati: 19.90 g

Proteine: 7.90 g Grassi: 8.40 g di cui saturi: 3.90g

di cui monoinsaturi: 3.60g

di cui polinsaturi: 0.89 g Colesterolo: 31.60 mg

Fibre: 1.30 g