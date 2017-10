Sbriciolata alle Verdure - Senza Uova e Burro

Qualche informazione in più

Il lievito alimentare è il lievito di birra in scaglie utilizzato come insaporitore (alternativa al formaggio grana): lo proponiamo in questa torta salata per ottenere una pietanza indicata anche per l’alimentazione dei vegani.

Chi non segue una dieta vegana, più sostituire il lievito alimentare con formaggio grana grattugiato.