Torta Salata di Patate - Senza Uova e Senza Glutine

La Torta Salata di Patate è un alimento che appartiene al gruppo degli antipasti.

Ha un apporto energetico elevato, fornito principalmente dai glucidi, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I carboidrati sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi insaturi e i peptidi ad alto valore biologico.

Le fibre sono presenti in quantità media e il colesterolo pare irrilevante.

La Torta Salata di Patate si presta alla maggior parte dei regimi alimentari, inclusi quelli per il sovrappeso e le malattie del metabolismo.

Si prestano alla dieta del celiaco ma non a quella per l'intolleranza al lattosio.

Accettati dalla filosofia latto ovo vegetariana (fermo restando che i formaggi non contengano caglio animale), non sono invece tollerati da quella vegana.

La porzione media come spuntino o alimento da prima colazione è di 100g (120kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 122.00 Kcal Carboidrati: 16.10 g

Proteine: 5.00 g Grassi: 4.60 g di cui saturi: 1.87g

di cui monoinsaturi: 2.13g

di cui polinsaturi: 0.62 g Colesterolo: 9.30 mg

Fibre: 1.10 g