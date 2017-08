Torta Salata all’Acqua - Facile e Veloce - Senza Uova, Burro e Latte

La Torta Salata all’Acqua è un alimento che rientra nel gruppo degli antipasti.

Ha un apporto energetico significativo, fornito principalmente dai glucidi, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I carboidrati sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi monoinsaturi e i peptidi a medio-alto valore biologico.

Le fibre sono scarse e il colesterolo poco significativo.

La Torta Salata all’Acqua è un prodotto che non si presta all’alimentazione consuetudinaria dei soggetti in sovrappeso e/o affetti dalle patologie del metabolismo.

Contiene una piccolissima quantità di lattosio, ragion per cui si presta alla maggior parte delle diete contro questa intolleranza.

E’ invece ricco di glutine e dev’essere evitato in caso di celiachia.

Non è ammesso dalla filosofia vegetariana e vegana.

La porzione media è di circa 30-50 g (70-115 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 229.00 Kcal Carboidrati: 29.80 g

Proteine: 9.40 g Grassi: 8.90 g di cui saturi: 2.07g

di cui monoinsaturi: 5.58g

di cui polinsaturi: 1.25 g Colesterolo: 8.20 mg

Fibre: 0.90 g