Ciambella di Strudel alle Melanzane - Con Pasta Matta: Segui la Video Ricetta, spiegazione dettagliata, lista ingredienti, materiale occorrente, proprietà nutrizionali, foto e tanto altro

Ciambella di Strudel alle Melanzane - Con Pasta Matta

NOTE: 30 minuti per la preparazione; 40 minuti per la cottura

Perché cospargere le melanzane con il sale? Il sale è utile per togliere l’acqua di vegetazione delle melanzane: in questo modo, viene rimossa la solanina, un glicoalcaloide potenzialmente tossico, responsabile del tipico retrogusto amaro delle melanzane. Inoltre, l’accorgimento del sale è utile per velocizzare i tempi di cottura e utilizzare meno olio: infatti, le melanzane private della loro acqua di vegetazione tendono a cuocere più rapidamente richiedendo nello stesso tempo anche meno olio.

Come si prepara la pasta matta ? In una ciotola, setacciare 350 g di farina e amalgamare con 8 g di sale sciolti in poca acqua tiepida, 1 cucchiaio di vino bianco, 3 cucchiai di olio e tanta acqua quanto basta (circa 170 ml) fino ad ottenere un impasto liscio e morbido, privo di grumi.

Il commento di Alice - PersonalCooker

Questa è solo un’idea, sia per quanto riguarda la forma, sia per il ripieno! Potete ovviamente adattare la ricetta in base ai vostri gusti, cambiando forma o farcitura: potete perfino sostituire la pasta matta con sfoglia o altri impasti di base a vostro piacere. Non abbiate paura di sperimentare in cucina e divertitevi a dare vita a nuovi sapori, profumi e contrasti.