La Sbriciolata alle Patate è un alimento che appartiene al gruppo degli antipasti.

Ha un apporto calorico moderato, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dai carboidrati e infine dalle proteine.

Gli acidi grassi sono principalmente monoinsaturi, i glucidi complessi e i peptidi a medio-alto valore biologico.

Le fibre non sono abbondanti e il colesterolo è presente in quantità moderate.

La Sbriciolata alle Patate si presta alla dieta per il sovrappeso e le malattie del metabolismo, anche se in caso di diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia è consigliabile non eccedere con le porzioni.

Si presta anche alla filosofia vegetariana ma non a quella vegana.

Contenendo glutine, non è adatta allo schema alimentare contro la celiachia.

Sono presenti piccole quantità di lattosio che potrebbero infastidire gli intolleranti più sensibili.

La porzione media di Sbriciolata alle Patate è di 200 g (150 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 77.00 Kcal Carboidrati: 6.00 g

Proteine: 4.00 g Grassi: 4.30 g di cui saturi: 1.29g

di cui monoinsaturi: 2.39g

di cui polinsaturi: 0.66 g Colesterolo: 21.70 mg

Fibre: 1.00 g