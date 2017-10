Quella delle Melanzane alla Pizzaiola è una ricetta che appartiene all’insieme degli antipasti.

Ha un apporto calorico molto basso, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dai glucidi e infine dalle proteine; gli acidi grassi sono prevalentemente monoinsaturi, i carboidrati semplici e i peptidi ad alto valore biologico.

Il contenuto di fibre è ottimo, mentre quello di colesterolo risulta irrilevante.

Le Melanzane alla Pizzaiola sono pertinenti ai regimi nutrizionali convenzionali e anche di tipo clinico; non hanno controindicazioni per la dieta del sovrappeso e contro le malattie del metabolismo.

Sono invece da limitare o eliminare, in base alla sensibilità individuale, nell’ intolleranza al lattosio.

Non contengono glutine.

Si prestano alla dieta per vegetariani ma non a quella per vegani.

L’abbondanza di fibre può aumentare la motilità intestinale.

La porzione media di Melanzane alla Pizzaiola è di circa 100-200 g (65-130 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 67.00 Kcal Carboidrati: 5.70 g

Proteine: 3.90 g Grassi: 3.30 g di cui saturi: 1.17g

di cui monoinsaturi: 1.88g

di cui polinsaturi: 0.28 g Colesterolo: 8.50 mg

Fibre: 2.50 g