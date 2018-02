Madeleine Salate - Gusto Pizzaiola e Pesto

Avevo sempre mangiato le madeleine dolci: piccoli bocconcini a forma di barchetta, soffici e irresistibili! Anche se ho un debole per quelle alla mandorla, un giorno mi sono chiesta: perché non provare a servirle come antipasto? Così, ho ideato la versione salata: ve le propongo in 2 gusti, pesto e pizzaiola!