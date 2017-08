Girelle Salate alla Ricotta con Melanzane Filanti - Senza Uova e Burro

Lo sapevi che…

In questa ricetta proponiamo di utilizzare melanzane cotte nel microonde. Ad ogni modo, non solo è possibile cambiare metodo di cottura delle melanzane, ma si possono utilizzare anche altri tipi di verdura, come ad esempio zucchine trifolate, peperoni ecc..

Per velocizzare i tempi, la pasta si può preparare in dosi doppie e congelare, come fosse una semplice pasta brisè o pasta sfoglia.