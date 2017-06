Fiori di zucca Ripieni - Fritti In Tempura

Quella dei Fiori di zucca Ripieni è una ricetta che appartiene al gruppo degli antipasti.

Ha un apporto energetico significativo, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dai carboidrati e infine dalle proteine.

Gli acidi grassi sono prevalentemente monoinsaturi, le proteine ad alto valore biologico e i glucidi complessi.

Il colesterolo è più che rilevante e le fibre scarse.

I Fiori di zucca Fritti in Tempura non si prestano per le diete dimagranti e, soprattutto in caso di patologie del metabolismo associate, è consigliabile ridurne più possibile il consumo.

Contenendo lattosio e glutine, non si prestano alla dieta per l’intolleranza allo zucchero del latte e per la celiachia.

Non sono ammessi dalla filosofia vegetariana e vegana.

La porzione media è di circa 35g (100 kcal).

I valori nutrizionali a lato sono stati calcolati ipotizzando un assorbimento dell'olio di cottura del 30% circa .



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 289.00 Kcal Carboidrati: 11.70 g

Proteine: 5.30 g Grassi: 24.90 g di cui saturi: 5.69g

di cui monoinsaturi: 12.64g

di cui polinsaturi: 6.53 g Colesterolo: 42.70 mg

Fibre: 0.40 g