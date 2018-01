L'idea rapida

Per preparare questa ricetta potete utilizzare dei legumi secchi o dei legumi pronti. Nel primo caso, lasciate in ammollo i fagioli per una notte, poi cucinateli in abbondante acqua non salata per 90 minuti, o fino a quando saranno morbidi.

Se utilizzate i fagioli in scatola, ricordatevi di sciacquarli molto bene prima di utilizzarli. Potete utilizzare anche i ceci come alternativa ai fagioli.

Per la cottura delle patate, potete scegliere di lessarle in acqua o cuocerle nel microonde: in quest'ultimo caso, avvolgete le patate nella pellicola da microonde e foratele. Mettetele a cuocere nel microonde alla massima potenza per 4-5 minuti, fino a quando saranno morbide.