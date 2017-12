Danubio Salato Integrale e Vegano

Qualche consiglio

Gli impasti lievitati odiano la fretta: per un risultato impeccabile, è importante lasciar lievitare la pasta a lungo, meglio in un ambiente tiepido per favorire la fermentazione. Ricordate che più a lungo lasciate lievitare la pasta, più digeribile sarà il risultato finale. Se non volete utilizzare il lievito di birra, potete sostituirlo con il lievito madre (in dosi pari al 30% rispetto al peso totale della farina).