Le Chips di Platano Croccantissime sono un alimento che rientra nel gruppo degli antipasti.

Hanno un apporto energetico molto elevato, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dai carboidrati e infine dalle proteine.

Gli acidi grassi sono prevalentemente polinsaturi, i glucidi complessi e i peptidi a basso valore biologico.

Il colesterolo è assente e le fibre abbondanti.

Le Chips di Platano Croccantissime non si prestano alle diete contro l’obesità e le patologie del metabolismo; in riferimento a queste ultime, non si evincono controindicazioni specifiche, ma la categoria dei fritti è comunque generalmente sconsigliata.

L’abbondanza di fibre potrebbe aumentare la peristalsi intestinale.

Non contengono lattosio e glutine, ragion per cui si prestano ai regimi alimentari contro queste intolleranze. Sono ammesse dalle filosofie vegetariana e vegana.

La porzione media come antipasto è di circa 30-40 g ( 100-130 kcal).

I valori nutrizionali sono stati calcolati stimando un assorbimento di olio pari al 30%



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 331.00 Kcal Carboidrati: 16.00 g

Proteine: 0.80 g Grassi: 30.10 g di cui saturi: 5.90g

di cui monoinsaturi: 15.78g

di cui polinsaturi: 8.41 g Colesterolo: - mg

Fibre: 1.80 g