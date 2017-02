Cestini di Patate Ripieni ai Funghi - Senza Glutine, Uova e Burro

I Cestini di Patate Ripieni ai Funghi sono alimenti che appartengono al gruppo degli antipasti.

Hanno un apporto energetico non eccessivo, fornito principalmente dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi insaturi e i peptidi ad alto valore biologico.

Le fibre sono presenti in media quantità e il colesterolo è poco rilevante.

I Cestini di Patate Ripieni ai Funghi si prestano alla maggior parte dei regimi alimentari, anche se ne andrebbe limitata la porzione in caso di sovrappeso e patologie del metabolismo.

Non contengono glutine e sono ammessi nell'alimentazione per la celiachia.

Contengono lattosio e non risultano idonei alla dieta per questo tipo di intolleranza alimentare.

Sono pertinenti alla filosofia latto ovo vegetariana ma non a quella vegana.

La porzione media come alimento da prima colazione è di 70-110 g (85-135 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 122.00 Kcal Carboidrati: 15.10 g

Proteine: 3.80 g Grassi: 5.60 g di cui saturi: 2.46g

di cui monoinsaturi: 2.46g

di cui polinsaturi: 0.65 g Colesterolo: 10.10 mg

Fibre: 1.20 g