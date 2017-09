Il Baba Ganush o Caviale di Melanzane è una ricetta che rientra nel gruppo degli antipasti.

Ha un apporto energetico moderato, fornito soprattutto dai lipidi, seguiti dai glucidi e infine dalle proteine.

Gli acidi grassi sono prevalentemente monoinsaturi, i carboidrati complessi e i peptidi a medio valore biologico.

Il contenuto in fibre è molto elevato e quello di colesterolo assente.

Non sono presenti lattosio e glutine.

Il Baba Ganush o Caviale di Melanzane è un alimento che si presta alla maggior parte degli schemi nutrizionali. Pur non avendo controindicazioni per l’obesità e le patologie del metabolismo, in questi ambiti sarebbe consigliabile ridurne la porzione media e la frequenza di consumo (privilegiando una dieta a minor contenuto lipidico - calorico).

L’assenza di glutine e lattosio lo rendono pertinente alla dieta per queste intolleranze alimentari.

E’ anche pertinente alle filosofie vegetariana e vegana, oltre che all’alimentazione musulmana, ebraica e induista.

L’abbondanza di fibre potrebbe incrementare la motilità intestinale.

La porzione media di Baba Ganush o Caviale di Melanzane è di 100-200 g (circa 85-170 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 87.00 Kcal Carboidrati: 6.80 g

Proteine: 2.00 g Grassi: 5.90 g di cui saturi: 0.92g

di cui monoinsaturi: 3.34g

di cui polinsaturi: 1.60 g Colesterolo: - mg

Fibre: 3.70 g