L'Albero di Sfoglia con Spinaci e Ricotta è un alimento che appartiene al gruppo degli antipasti.

Ha un apporto energetico medio. Le calorie sono fornite principalmente dai lipidi, seguiti dai glucidi, infine dai protidi.

I carboidrati risultano principalmente complessi, gli acidi grassi insaturi e i peptidi ad alto valore biologico.

Le fibre sono presenti in media quantità e il colesterolo non risulta eccessivo.

L'Albero di Sfoglia con Spinaci e Ricotta non si presta a tutti i regimi alimentari. Dovrebbe essere limitato nella nutrizione clinica per i soggetti in sovrappeso e/o affetti da patologie metaboliche.

La presenza di latticini rende questa ricetta inadatta all'alimentazione degli intolleranti al lattosio. Contiene glutine e non si presta allo schema dietetico per la celiachia.

Si tratta di un alimento idoneo alla filosofia vegetariana (purché non vi sia traccia di caglio animale) ma non a quella vegana.

La porzione media è di circa 30-400 g (90-120 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 306.00 Kcal Carboidrati: 25.20 g

Proteine: 6.40 g Grassi: 20.70 g di cui saturi: 9.13g

di cui monoinsaturi: 8.97g

di cui polinsaturi: 2.59 g Colesterolo: 15.20 mg

Fibre: 1.40 g