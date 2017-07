Stitichezza - Cause e Sintomi Sintomi simili e sinonimi: Stipsi, Costipazione. Articoli correlati: Stitichezza

Definizione

Disturbo caratterizzato da un’emissione scarsa o infrequente di feci; si può parlare di stitichezza soltanto in presenza di un ritardo superiore ai tre giorni nella emissione di feci abnormemente disidratate

Possibili Cause* di Stitichezza

