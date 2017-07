Faringite - Cause e Sintomi Articoli correlati: Faringite

Definizione

Processo infiammatorio a carico della faringe (parte della gola situata dietro il palato molle). Provoca mal di gola ed è generalmente causata da un'infezione acuta di origine virale o batterica; in molti casi, comunque, partecipano diversi fattori ambientali, come il tabagismo e la ridotta umidità ambientale.

Possibili Cause* di Faringite

