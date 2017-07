Congiuntivite - Cause e Sintomi Articoli correlati: Congiuntivite

Definizione

La congiuntivite è l'infiammazione della congiuntiva (superficie interna della palpebra), che appare ingrossata e gonfia. Può essere provocata da batteri, virus, fattori allergici, parassiti, funghi ed agenti chimico-fisici.





Tipico arrossamento dell'occhio provocato dalla congiuntivite

Possibili Cause* di Congiuntivite

