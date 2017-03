I foglietti illustrativi di Zolpidem - Farmaco Generico sono disponibili per le confezioni:

Indicazioni Perché si usa Zolpidem - Farmaco Generico? A cosa serve?

Zolpidem Sandoz è un ipnotico appartenente al gruppo delle sostanze simili alle benzodiazepine. È indicato per il trattamento a breve termine dei disturbi del sonno.

Il trattamento con le benzodiazepine e con sostanze simili alle benzodiazepine è prescritto solo per disturbi del sonno clinicamente rilevanti, disabilitanti o che causano estrema agitazione

Controindicazioni Quando non dev'essere usato Zolpidem - Farmaco Generico?

Non prenda Zolpidem Sandoz 10mg

se è allergico (ipersensibile) allo zolpidem o ad uno qualsiasi degli altri componenti di Zolpidem Sandoz 10mg (vedere paragrafo 6)

se soffre di debolezza muscolare patologica (miastenia grave)

se il suo respiro si arresta per brevi periodi mentre dorme (sindrome apneica durante il sonno)

se soffre di grave debolezza respiratoria (dove i polmoni non riescono a prendere abbastanza ossigeno) (insufficienza respiratoria)

se soffre di grave danno al fegato (insufficienza epatica) perché c'è il rischio di un danno al cervello (encefalopatia).

I bambini e gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non devono assumere Zolpidem Sandoz.

Precauzioni per l'uso Cosa serve sapere prima di prendere Zolpidem - Farmaco Generico?

Generale

Prima di iniziare il trattamento con Zolpidem Sandoz 10mg:

si deve determinare la causa dei disturbi del sonno

si devono trattare le malattie sottostanti.

Se il trattamento dei disturbi del sonno non ha successo dopo un periodo di 7- 14 giorni, questo può indicare un disturbo psichiatrico o fisico da valutare. Lei deve contattare il medico.

Effetti osservati dopo l'uso di benzodiazepine e le sostanze simili alle benzodiazepine (come Zolpidem Sandoz 10mg) o altri ipnotici sono i seguenti:

Dipendenza

È possibile lo sviluppo di dipendenza fisica o psicologica. Questo rischio aumenta in funzione della dose e della durata del trattamento ed è elevato nei pazienti con precedenti di abuso di alcol o stupefacenti. Nei casi in cui si è sviluppata dipendenza fisica, una brusca interruzione del trattamento è accompagnata da sintomi da sospensione.

Disturbi alla memoria (amnesia)

Può causare temporaneamente perdita della memoria (amnesia anterograda). Questo effetto si verifica di solito diverse ore dopo aver assunto Zolpidem Sandoz 10mg. Per ridurre al minimo tale rischio, deve essere sicuro di poter godere di un sonno ininterrotto di 8 ore (vedere paragrafo 4 "Possibili effetti indesiderati").

Reazioni psichiatriche e "paradosse"

È noto che, durante il trattamento si verificano: irrequietezza, turbamento interiore, irritabilità, aggressività, delirio (psicosi), collera, incubi, allucinazioni, sonnambulismo, comportamento inappropriato, aumento dei disturbi del sonno e altri effetti indesiderati di tipo comportamentale. Qualora ciò si verificasse, deve interrompere il trattamento con Zolpidem Sandoz 10mg e deve contattare il medico. Queste reazioni si verificano più facilmente negli anziani.

In alcuni pazienti che assumevano Zolpidem Sandoz 10mg e che non erano del tutto svegli sono stati riportati casi di sonnambulismo e di altri comportamenti correlati, come "guidare in stato di sonno", preparare e consumare del cibo, fare telefonate o consumare rapporti sessuali, senza avere alcun ricordo dell'evento. Il rischio di tali eventi può aumentare se si assume Zolpidem Sandoz 10mg con alcool o con altri farmaci che rallentano l'attività del sistema nervoso centrale, o se si supera la dose massima raccomandata. Se si verificano tali eventi, informi immediatamente il medico, il quale potrebbe consigliarle di interrompere il trattamento.

Compromissione psicomotoria nella giornata successiva (vedere anche Guida di veicoli e utilizzo di macchinari)

Il giorno successivo all'assunzione di Zolpidem Sandoz 10mg, il rischio di compromissione psicomotoria, inclusa la compromissione della capacità di guidare, può aumentare se Lei:

prende questo medicinale meno di 8 ore prima di eseguire attività che richiedono vigilanza mentale

prende una dose più alta di quella raccomandata

prende zolpidem mentre assume già altri farmaci ad effetto depressivo sul sistema nervoso centrale o altri medicinali che aumentano i livelli di zolpidem nel sangue, oppure mentre beve alcolici, o mentre prende sostanze illecite Prenda la singola dose immediatamente al momento di coricarsi. Non prenda un'altra dose durante la notte stessa.

Le benzodiazepine e le sostanze simili alle benzodiazepine (come Zolpidem Sandoz 10mg) non devono essere usate come unico trattamento del delirio (psicosi) e depressione o ansia accompagnata da depressione.

Speciali gruppi di pazienti

Se è un paziente anziano e debilitato. Deve ricevere un dosaggio più basso (vedere paragrafo 3. "Come prendere Zolpidem Sandoz 10mg"). Zolpidem Sandoz 10mg esplica un effetto miorilassante. Per questa ragione, soprattutto le persone anziane rischiano di cadere e di provocarsi fratture all'anca quando di notte si alzano dal letto.

Se ha una compromissione della funzionalità renale. Il suo corpo avrà bisogno di più tempo per eliminare Zolpidem Sandoz 10mg. Sebbene non sia necessario alcun aggiustamento del dosaggio si richiede prudenza. Si rivolga al medico.

Se ha problemi di dispnea cronica. I suoi problemi respiratori possono peggiorare.

Se ha precedenti di abuso di alcool e di sostanze stupefacenti. Questi pazienti devono essere attentamente monitorati durante il trattamento con Zolpidem Sandoz 10mg poiché sussiste il rischio di assuefazione e dipendenza psicologica.

Se soffre di gravi problemi al fegato. Non deve usare Zolpidem Sandoz 10mg se lei è a rischio di danno cerebrale (encefalopatia). Si rivolga al medico.

Se soffre di delirio (psicosi), depressione o ansia correlate a depressione, Zolpidem Sandoz 10mg non deve essere l'unico trattamento che riceve.

Interazioni Quali farmaci o alimenti possono modificare l'effetto di Zolpidem - Farmaco Generico?

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale compresi quelli senza prescrizione medica.

Alcuni medicinali possono risentire degli effetti di Zolpidem Sandoz 10mg. Questi medicinali, a loro volta, possono compromettere l'efficacia di Zolpidem Sandoz. Quando prende Zolpidem Sandoz 10mg in combinazione con i medicinali elencati di seguito può sperimentare una maggiore sonnolenza.

Zolpidem Sandoz 10mg può interagire con:

forti antidolorifici (analgesici-narcotici). Può manifestarsi una aumentata sensazione di benessere (euforia) che può portare ad una aumento della dipendenza psicologica

rilassanti muscolari

medicinali usati per il trattamento di una varietà di infezioni fungine, quali itraconazolo e ketoconazolo. L'assunzione di ketoconazolo con Zolpidem Sandoz 10mg può aumentare l'effetto di sonnolenza

claritromicina ed eritromicina (antibiotici)

ritonavir (un farmaco anti-retrovirale utilizzato per trattare l'HIV e l'AIDS).

Durante l'assunzione di zolpidem con i seguenti medicinali, sono possibili effetti aumentati di sonnolenza e compromissione psicomotoria nella giornata successiva, inclusa compromissione della capacità di guidare.

medicinali per alcuni problemi di salute mentale (antipsicotici)

medicinali per problemi di insonnia (ipnotici)

medicinali per calmare o ridurre l'ansia

medicinali per la depressione

medicinali per il dolore da moderato a intenso (analgesici narcotici)

medicinali per l'epilessia

medicinali usati per l'anestesia

medicinali per febbre da fieno, eruzioni cutanee (rash) o altre allergie, che possono provocare sonnolenza (antistaminici sedativi)

Mentre Lei assume zolpidem con farmaci antidepressivi, compresi bupropione, desipramina, fluoxetina, sertralina e venlafaxina, può vedere cose inesistenti (allucinazioni). Non si raccomanda di prendere zolpidem con fluvoxamina o ciprofloxacina.

I medicinali che potenziano fortemente l'attività di alcuni enzimi epatici, come rifampicina (un antibatterico usato per trattare, per esempio, la tubercolosi), possono ridurre l'effetto di Zolpidem Sandoz10mg.

Assunzione di Zolpidem Sandoz 10mg con cibi e bevande

Non deve consumare alcolici durante il trattamento, poiché l'effetto dello zolpidem può essere aumentato, rendendola più assonnato o fiacco. La capacità di compiere operazioni che richiedono maggiore concentrazione, come guidare o usare macchinari verrà compromessa.

Avvertenze È importante sapere che:

Gravidanza e allattamento

Informi il medico se desidera rimanere incinta o se sospetta di esserlo durante il trattamento con Zolpidem Sandoz 10mg, in modo che il medico possa decidere se continuare il trattamento o meno.

Zolpidem Sandoz 10mg non deve essere assunto durante la gravidanza e l'allattamento, specialmente nei primi tre mesi poiché non sono disponibili dati sufficienti per accertarne la sicurezza di impiego di Zolpidem Sandoz 10mg durante la gravidanza e l'allattamento.

Tuttavia, se il beneficio per la madre supera il rischio per il bambino, il medico può decidere di trattarla con Zolpidem Sandoz 10mg. Se Zolpidem Sandoz 10mg viene preso per un periodo più lungo durante gli ultimi mesi di gravidanza, dopo la nascita nel bambino possono verificarsi sintomi di astinenza.

Sebbene zolpidem venga escreto nel latte materno in piccole quantità, Zolpidem Sandoz 10mg non deve essere assunto durante l'allattamento.

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Zolpidem Sandoz 10mg compromette la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari, ad esempio con il rischio di "addormentarsi al volante".

Nella giornata successiva all'assunzione di Zolpidem Sandoz 10mg (come accade per altri medicinali ipnotici), deve essere consapevole del fatto che:

può avvertire sopore, sonnolenza, capogiro o confusione

può richiedere più tempo per prendere decisioni

la visione può essere offuscata o doppia

può sentirsi meno vigile

Un periodo di almeno 8 ore è raccomandato fra l'assunzione di zolpidem e la guida di veicoli, l'utilizzo di macchinari e il lavoro in altezza, per ridurre al minimo gli effetti elencati precedentemente.

Non beva alcol né prenda altre sostanze psicoattive mentre assume Zolpidem Sandoz 10mg, poiché gli effetti elencati precedentemente possono venire potenziati.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Zolpidem Sandoz 10mg

Zolpidem Sandoz 10mg contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Dose, Modo e Tempo di Somministrazione Come usare Zolpidem - Farmaco Generico: Posologia

Prenda Zolpidem Sandoz 10mg seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Le compresse devono essere assunte con del liquido immediatamente prima di andare a dormire.

La dose usuale è:

Adulti

La dose raccomandata ogni 24 ore è 10 mg di Zolpidem Sandoz 10mg. Una dose inferiore può essere prescritta a taluni pazienti. Zolpidem Sandoz 10mg deve essere preso:

con una singola somministrazione,

appena prima di coricarsi.

Si assicuri di avere un periodo di almeno 8 ore dopo aver preso questo medicinale prima di eseguire attività che richiedono la Sua vigilanza.

Non superi 10 mg ogni 24 ore.

Pazienti anziani e debilitati e pazienti con insufficienza epatica:

La dose raccomandata è di 1/2 compressa di Zolpidem Sandoz 10 mg (pari a 5 mg).

Questa dose deve essere aumentata ad 1 compressa di Zolpidem Sandoz 10mg (pari a 10 mg) solo se l'effetto è insufficiente e se il medicinale è ben tollerato.

Bambini e adolescenti

Zolpidem Sandoz 10mg non deve essere somministrato a bambini ed adolescenti sotto i 18 anni di età.

Per quanto tempo deve essere assunto Zolpidem Sandoz 10mg?

Dopo l'assunzione ripetuta nel corso di diverse settimane, l'effetto ipnotico (che promuove il sonno) può essere ridotto.

La durata del trattamento deve essere la più breve possibile. In genere la durata del trattamento varia da alcuni giorni a 2 settimane e non deve superare le 4 settimane compreso il periodo di graduale diminuzione della dose. Il medico le dirà come ridurre gradualmente il dosaggio in modo da evitare effetti di astinenza.

In casi particolari, può essere necessario prolungare il trattamento oltre le 4 settimane. Il medico valuterà la sua risposta al trattamento e deciderà se questo sarà necessario.

Se dimentica di prendere Zolpidem Sandoz 10mg

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se dimentica di prendere una dose, può prenderla purchè lei possa ancora dormire 7 o 8 ore. Se non è possibile, non deve prendere la compressa fino a quando andrà a dormire il giorno successivo.

Dopo continui ad assumere Zolpidem Sandoz 10mg secondo le prescrizioni del medico.

Se interrompe il trattamento con Zolpidem Sandoz 10mg

Non smetta improvvisamente di prendere Zolpidem Sandoz 10mg. Il rischio di insorgenza dei sintomi da sospensione (vedere paragrafo 2 sotto "sintomi di astinenza") è più alto dopo una brusca interruzione del trattamento. Il medico le consiglierà come terminare il trattamento riducendo in modo graduale la dose.

Nel caso in cui il trattamento sia interrotto improvvisamente, la qualità del sonno può peggiorare temporaneamente (fenomeno di rebound). Questo può essere accompagnato da cambiamenti dell'umore, ansia e agitazione. I sintomi da astinenza consistono in mal di testa o dolore muscolare, ansia e tensione estreme, irrequietezza, confusione, irritabilità e disturbi del sonno e in casi gravi possono verificarsi perdita della percezione della realtà (derealizzazione), alienazione da se stessi (depersonalizzazione), sensibilità anomala ai suoni (iperacusia), intorpidimento e formicolio delle estremità, ipersensibilità alla luce, al rumore e al contatto fisico, allucinazioni o convulsioni (attacchi epilettici).

È importante essere a conoscenza della possibilità che tali sintomi si manifestino, in modo da essere in grado di ridurre l'ansia al minimo.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

Sovradosaggio Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di Zolpidem - Farmaco Generico

In caso di sovradosaggio contatti immediatamente il medico. Porti con sé tutte le compresse rimanenti nel cartone o il foglio illustrativo, in modo tale che il personale conosca esattamente che cosa ha preso.

In caso di sovradosaggio, i sintomi possono variare da estrema sonnolenza a coma leggero, possibilmente fino a coma fatale.

Effetti Indesiderati