Ziprasidone - Farmaco generico - Foglio Illustrativo

I foglietti illustrativi di Ziprasidone - Farmaco generico sono disponibili per le confezioni:

Ziprasidone Sandoz è confezionato in blister in scatole di cartone contenenti 10, 14, 20, 30, 50, 56, 60, 98 o 100 capsule.

È importante prendere le capsule regolarmente, alla stessa ora ogni giorno. Se si dimentica di prendere una dose, la prenda non appena se ne ricorda, a meno che non sia l'ora di prendere la dose successiva. In questo caso assuma solo la dose successiva, alla solita ora. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Non nota,la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili:

Non nota, la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili:

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. La maggior parte degli effetti indesiderati è tuttavia di natura transitoria. Spesso può essere difficile distinguere i sintomi della malattia da quelli degli effetti indesiderati.

Altri dosaggi di questo medicinale sono disponibili per posologie non realizzabili/praticabili con questo dosaggio.

Altri dosaggi di questo medicinale sono disponibili per posologie non realizzabili/praticabili con questo dosaggio.

Altri dosaggi di questo medicinale sono disponibili per posologie non realizzabili/praticabili con questo dosaggio.

Altri dosaggi di questo medicinale sono disponibili per posologie non realizzabili/praticabili con questo dosaggio.

Si raccomanda di non guidare finché il medico non ha valutato la sua risposta clinica a Ziprasidone Sandoz.

Allattamento : Non allatti al seno se sta assumendo Ziprasidone Sandoz, perché piccole quantità di Ziprasidone Sandoz possono passare nel latte materno . Se ha intenzione di allattare al seno , consulti il medico prima di prendere questo medicinale. Se è in corso una gravidanza o se sta allattando con latte materno, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza : non deve prendere Ziprasidone Sandoz durante la gravidanza, se non su specifica indicazione del medico, perché esiste il rischio che questo farmaco sia dannoso per il bambino. I seguenti sintomi possono verificarsi nei neonati da madri che hanno assunto Ziprasidone Sandoz nell' ultimo trimestre (gli ultimi tre mesi di gravidanza): tremori , rigidità e/o debolezza muscolare , sonnolenza , agitazione, problemi nella respirazione e difficoltà nell' assunzione di cibo . Se il suo bambino mostra uno qualunque di questi sintomi, può essere necessario contattare un medico. Usi sempre un metodo contraccettivo efficace. Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza durante il trattamento con Ziprasidone Sandoz, informi immediatamente il medico.

Il consumo di alcolici durante il trattamento con Ziprasidone Sandoz non è raccomandato , poiché può far aumentare il rischio di effetti indesiderati.

I medicinali per i disturbi del ritmo cardiaco o i medicinali che possono alterare il ritmo cardiaco non devono essere assunti in concomitanza con Ziprasidone Sandoz. Fare riferimento all'elenco riportato sopra, nella sezione 2 alla voce "Non prenda Ziprasidone Sandoz".

Informi il medico che sta prendendo Ziprasidone Sandoz prima di sottoporsi ad analisi di laboratorio (come quelle del sangue, delle urine , della funzionalità epatica , della frequenza cardiaca etc), poiché questo medicinale può alterare i risultati degli esami .

Fonte Foglietto Illustrativo: AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Contenuto pubblicato a Gennaio 2016. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Disclaimer e informazioni utili.

01.0 DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

ZIPRASIDONE SANDOZ

02.0 COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni capsula rigida contiene 20 mg di ziprasidone (come ziprasidone cloridrato monoidrato)

Ogni capsula rigida contiene 40 mg di ziprasidone (come ziprasidone cloridrato monoidrato)

Ogni capsula rigida contiene 60 mg di ziprasidone (come ziprasidone cloridrato monoidrato)

Ogni capsula rigida contiene 80 mg di ziprasidone (come ziprasidone cloridrato monoidrato)

Eccipiente(i) con effetti noti:

Ogni capsula rigida da 20 mg contiene 50,81 mg di lattosio.

Ogni capsula rigida da 40 mg contiene 101,61 mg di lattosio.

Ogni capsula rigida da 60 mg contiene 152,42 mg di lattosio.

Ogni capsula rigida da 80 mg contiene 203,22 mg di lattosio.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

03.0 FORMA FARMACEUTICA

Capsula rigida.

Capsule rigide da 20 mg, dimensione 4 (lunghezza: 14,3 mm): capsule di colore blu opaco/azzurro opaco.

Capsule rigide da 40 mg, dimensione 3 (lunghezza: 15,7 mm): capsule di colore blu opaco/blu opaco.

Capsule rigide da 60 mg, dimensione 2 (lunghezza: 17,6 mm): capsule di colore bianco opaco/bianco opaco.

Capsule rigide da 80 mg, dimensione 1 (lunghezza 19,4 mmm): capsule di colore blu opaco/azzurro opaco.

04.0 INFORMAZIONI CLINICHE

04.1 Indicazioni terapeutiche

Ziprasidone è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti.

Ziprasidone è indicato per il trattamento di episodi maniacali o misti di gravità moderata associati al disturbo bipolare negli adulti e nei bambini ed adolescenti di età compresa tra 10 e 17 anni (l'efficacia nella prevenzione di episodi di disturbo bipolare non è stata stabilita - vedere paragrafo 5.1).

04.2 Posologia e modo di somministrazione

Adulti

La dose raccomandata nel trattamento acuto della schizofrenia e della mania bipolare è di 40 mg due volte al giorno da assumere con il cibo. La dose giornaliera potrà essere successivamente modificata in base alle condizioni cliniche del paziente, fino ad un massimo di 80 mg due volte al giorno. Se indicato, la dose massima raccomandata potrà essere raggiunta già al 3° giorno di trattamento.

È particolarmente importante non superare la dose massima in quanto il profilo di sicurezza con dosi superiori a 160 mg/die non è stato confermato e ziprasidone è associato a un prolungamento dell'intervallo QT correlato alla dose (vedere paragrafi 4.3 e 4.4.).

Nella terapia di mantenimento della schizofrenia, i pazienti devono essere trattati con la dose minima efficace di ziprasidone; in molti casi, può essere sufficiente una dose da 20 mg due volte al giorno.

Anziani

Una dose iniziale più bassa non è di solito indicata, ma deve essere considerata per quei pazienti di età pari o superiore a 65 anni quando necessario in base ai dati clinici.

Uso in pazienti con compromissione renale

Non è richiesto un aggiustamento della dose nei pazienti con compromissione renale (vedere paragrafo 5.2).

Uso in pazienti con compromissione epatica

Nei pazienti con insufficienza epatica devono essere prese in considerazione dosi più basse (vedere paragrafi 4.4 e 5.2).

Popolazione pediatrica

Schizofrenia:

La sicurezza e l'efficacia di ziprasidone in pazienti pediatrici affetti da schizofrenia non sono state stabilite (vedere paragrafo 4.4.).

Mania Bipolare:

La dose raccomandata nel trattamento degli episodi acuti della mania bipolare in pazienti pediatrici (età 10-17 anni) è una singola dose da 20 mg il 1° giorno di trattamento, da assumere ai pasti. Ziprasidone deve essere successivamente somministrato ai pasti in due dosi giornaliere separate e la dose deve essere titolata nell'arco di 1-2 settimane ad un regime posologico target di 120 - 160 mg/die nei pazienti con peso corporeo ≥45 kg oppure ad un regime posologico target di 60 - 80 mg/die per i pazienti con peso corporeo <45 kg. Le dosi successive devono essere aggiustate in base alle condizioni cliniche del singolo paziente nell'ambito di un regime posologico di 80 - 160 mg/die per i pazienti con peso corporeo ≥45 kg, o di un regime posologico di 40 - 80 mg/die per i pazienti di peso <45 kg. Nell'ambito degli studi clinici è stato consentito l'impiego di dosi asimmetriche, con dosi al mattino inferiori di 20 mg o 40 mg rispetto alle dosi serali (vedere paragrafi 4.4, 5.1 e 5.2).

È di estrema importanza non superare la massima dose calcolata sulla base del peso corporeo perchè il profilo di sicurezza con dosi superiori alla massima dose raccomandata (160 mg/die per i bambini con peso corporeo ≥45 kg and 80 mg/die per i bambini di peso <45 kg) non è stato confermato e ziprasidone è associato ad un prolugamento dell'intervallo QT correlato alla dose (vedere paragrafi 4.3 e 4.4.).

Modo di somministrazione

Le capsule devono essere prese una sola volta al giorno per il primo giorno nel caso di trattamento della mania bipolare acuta solo in pazienti pediatrici e due volte al giorno in tutti gli altri casi. Le capsule devono essere deglutite intere, con dell'acqua durante o subito dopo aver mangiato, senza essere masticate in quanto ciòpuò influenzare la misura in cui ziprasidone viene assorbito dall'intestino.

- Ipersensibilità a ziprasidone o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

- Prolungamento accertato dell'intervallo QT.

- Sindrome congenita del QT lungo.

- Recente infarto acuto del miocardio.

- Scompenso cardiaco.

- Aritmie trattate con medicinali antiaritmici di classe IA e III.

- Trattamento concomitante con farmaci che prolungano l'intervallo QT, come antiaritmici di Classe IA e III, arsenico triossido, alofantrina, levacetilmetadolo, mesoridazina, tioridazina, pimozide, sparfloxacina, gatifloxacina, moxifloxacina, dolasetron, meflochina, sertindolo o cisapride.

(Vedere paragrafi 4.4 e 4.5)

04.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego

Si deve effettuare l'anamnesi, inclusa la valutazione della storia familiare, ed un esame obiettivo al fine di identificare i pazienti per i quali il trattamento con ziprasidone non è raccomandato (vedere paragrafo 4.3).

Intervallo QT

Ziprasidone causa un prolungamento lieve-moderato dell'intervallo QT correlato alla dose (vedere paragrafi 4.8 e 5.1).

Ziprasidone non deve essere somministrato insieme ai medicinali che notoriamente causano un prolungamento dell'intervallo QT (vedere paragrafi 4.3 e 4.5). Si consiglia cautela in pazienti con bradicardia significativa. Gli squilibri elettrolitici, come ipopotassiemia e ipomagnesiemia, aumentano il rischio di aritmie maligne e devono quindi essere corretti prima di avviare il trattamento con ziprasidone. Prima di iniziare il trattamento in pazienti con malattie cardiache stabili si raccomanda di effettuare un controllo ECG.

Se si verificano sintomi cardiaci come palpitazioni, vertigini, sincope o convulsioni, si deve prendere in considerazione la possibilità di un'aritmia cardiaca maligna e deve essere effettuata una valutazione cardiaca, incluso un ECG. Se l'intervallo QTc è > 500 msec, allora si raccomanda di interrompere il trattamento (vedere paragrafo 4.3).

Nella fase di commercializzazione del prodotto sono stati segnalati rari episodi di torsione di punta in pazienti con molteplici fattori di rischio confondenti che assumevano ziprasidone.

Pazienti Pediatrici

La sicurezza e l'efficacia di ziprasidone nel trattamento della schizofrenia non sono state valutate nei pazienti pediatrici e negli adolescenti.

Sindrome Maligna da Neurolettici (SMN)

La SMN è una sindrome rara ma potenzialmente fatale che è stata segnalata in associazione ai medicinali antipsicotici, incluso ziprasidone. Il trattamento della SMN deve includere la sospensione immediata di tutti i medicinali antipsicotici.

Discinesia Tardiva

Esiste la possibilità che, dopo un trattamento a lungo termine con ziprasidone, si possano manifestare discinesia tardiva ed altre sindromi extrapiramidali ad insorgenza tardiva. È noto che i pazienti con disturbo bipolare sono particolarmente vulnerabili a questa categoria di sintomi. Ciò si verifica più frequentemente quando la durata del trattamento e l'età aumentano. Se compaiono segni e sintomi di discinesia tardiva, si dovrà prendere in considerazione una riduzione della dose o la sospensione del trattamento con ziprasidone.

Convulsioni

Si raccomanda cautela nel trattamento dei pazienti con anamnesi di convulsioni.

Compromissione della funzionalità epatica

L'esperienza sui pazienti con grave insufficienza epatica è limitata e pertanto ziprasidone deve essere impiegato con cautela in questa popolazione di pazienti (vedere paragrafi 4.2 e 5.2).

Aumento del rischio di eventi avversi cerebrovascolari in pazienti affetti da demenza

Negli studi clinici randomizzati controllati verso placebo in pazienti affetti da demenza trattati con alcuni antipsicotici atipici è stato osservato un aumento di circa tre volte del rischio di eventi avversi cerebrovascolari. Il meccanismo di questo aumento di rischio non è noto. Un aumento di rischio non può essere escluso per altri farmaci antipsicotici o per altre popolazioni di pazienti. Ziprasidone deve essere usato con cautela in pazienti che presentano fattori di rischio per l'ictus.

Aumento della mortalità in pazienti anziani affetti da demenza

I dati ottenuti da due grandi studi osservazionali hanno evidenziato un piccolo aumento del rischio di decesso negli anziani affetti da demenza in trattamento con antipsicotici rispetto a pazienti non trattati.

Non vi sono dati sufficienti per dare una stima esatta della grandezza precisa di tale rischio e la causa dell'aumento del rischio non è nota.

Ziprasidone Sandoz non è autorizzato per il trattamento dei disturbi del comportamento correlati a demenza.

Tromboembolismo venoso

Con l'uso di farmaci antipsicotici sono stati riportati casi di tromboembolismo venoso (TEV).

Prima e durante il trattamento con ziprasidone devono essere identificati tutti i possibili fattori di rischio di TEV e devono essere adottate misure di prevenzione poichè i pazienti trattati con antipsicotici spesso sviluppano fattori di rischio di tromboembolismo venoso.

Lattosio

Ziprasidone Sandoz contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi, o da malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale.

04.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione

Non sono stati condotti studi di interazione farmacocinetica e farmacodinamica tra ziprasidone ed altri medicinali che prolungano l'intervallo QT. Non può essere escluso un effetto additivo di ziprasidone e questi medicinali; pertanto, ziprasidone non deve essere somministrato in associazione ai medicinali che prolungano l'intervallo QT, quali antiaritmici di Classe IA e III, arsenico triossido, alofantrina, levacetilmetadolo, mesoridazina, tioridazina, pimozide, sparfloxacina, gatifloxacina, moxifloxacina, dolasetron mesilato, meflochina, sertindolo o cisapride (vedere paragrafo 4.3).

Non sono stati condotti studi di interazione di ziprasidone con altri medicinali nei bambini.

Medicinali che agiscono sul SNC/Alcol

A causa degli effetti primari di ziprasidone, si deve fare attenzione quando il farmaco viene assunto insieme ad altri medicinali ad azione centrale ed agli alcolici.

Effetti di ziprasidone su altri medicinali

Uno studio in vivo con destrometorfano non ha evidenziato una marcata inibizione del CYP2D6 in corrispondenza di concentrazioni plasmatiche inferiori del 50% a quelle ottenute con la somministrazione di ziprasidone 40 mg due volte al giorno. I dati in vitro indicano che ziprasidone può essere un moderato inibitore del CYP2D6 e del CYP3A4. Tuttavia è improbabile che ziprasidone possa modificare in misura clinicamente rilevante la farmacocinetica dei medicinali metabolizzati da queste isoforme del citocromo P450.

Contraccettivi orali:

La somministrazione di ziprasidone non ha comportato alterazioni significative della farmacocinetica dei componenti degli estrogeni (etinilestradiolo, un substrato del CYP3A4) o del progesterone.

Litio:

La somministrazione concomitante di ziprasidone non ha causato alterazioni della farmacocinetica del litio. Poiché lo ziprasidone ed il litio sono associati ad alterazioni della conduzione cardiaca, la combinazione dei due medicinali può costituire un rischio di interazioni farmacodinamiche, incluse le aritmie.

Carbamazepina e valproato:

I dati sulla somministrazione concomitante con stabilizzanti dell'umore quali carbamazepina e valproato sono limitati.

Effetti di altri medicinali su ziprasidone

Il ketoconazolo (400 mg/die), inibitore del CYP3A4, ha aumentato le concentrazioni sieriche di ziprasidone in misura < 40%. Le concentrazioni sieriche di S-metil-diidroziprasidone e ziprasidone sulfossido, in corrispondenza del Tmax previsto di ziprasidone, sono aumentate rispettivamente del 55% e del 8%. Non è stato osservato un ulteriore prolungamento dell'intervallo QTc. È improbabile che le alterazioni farmacocinetiche dovute alla somministrazione concomitante di inibitori potenti del CYP3A4 possano avere un'importanza clinica e pertanto non è necessario un aggiustamento della dose.

Carbamazepina e valproato:

La terapia con carbamazepina 200 mg b.i.d. per 21 giorni ha causato una riduzione di circa il 35% nell'esposizione a ziprasidone.

Non ci sono dati sull'uso concomitante di valproato.

Antiacidi:

La somministrazione di dosi multiple di antiacidi contenenti alluminio e magnesio o di cimetidina non ha alterato in maniera clinicamente significativa la farmacocinetica di ziprasidone a stomaco pieno.

Medicinali serotoninergici

In casi isolati sono stati segnalati casi di sindrome serotoninergica associati dal punto di vista temporale all'uso terapeutico di ziprasidone in combinazione con altri medicinali serotoninergici come gli SSRI (vedere paragrafo 4.8). La sindrome serotoninergica può essere caratterizzata da: confusione, agitazione, febbre, sudorazione, atassia, iperreflessia, mioclono e diarrea.

Legame proteico

Ziprasidone si lega ampiamente alle proteine plasmatiche. Il legame di ziprasidone alle proteine plasmatiche in vitro non è risultato alterato da warfarin o propranololo, due farmaci altamente legati alle proteine, né ziprasidone ha alterato il legame di questi farmaci nel plasma umano. Pertanto, la potenziale interazione di spiazzamento tra farmaci con ziprasidone è improbabile.

04.6 Gravidanza ed allattamento

Gli studi sulla tossicità riproduttiva hanno evidenziato effetti avversi a carico del processo riproduttivo ai dosaggi associati a tossicità materna e/o sedazione. Non sono stati riscontrati segni di teratogenicità (vedere paragrafo 5.3).

Gravidanza

Non sono stati effettuati studi sulle donne in gravidanza. Pertanto, si deve consigliare alle donne in età fertile in trattamento con ziprasidone di fare uso di un adeguato metodo di contraccezione. Poiché l'esperienza clinica è limitata, si raccomanda di non somministrare ziprasidone durante la gravidanza a meno che i benefici previsti per la madre giustifichino i potenziali rischi per il feto.

I neonati esposti agli antipsicotici (incluso ziprasidone) durante il terzo trimestre di gravidanza sono a rischio di effetti indesiderati inclusi sintomi extrapiramidali e/o di astinenza che possono variare per gravità e durata dopo la nascita. Ci sono state segnalazioni di agitazione, ipertonia, ipotonia, tremore, sonnolenza, stress respiratorio, disturbi dell'assunzione di cibo. Pertanto i neonati devono essere attentamente monitorati.

Allattamento

Non è noto se ziprasidone venga escreto nel latte materno. Pertanto, le pazienti in trattamento con ziprasidone non devono allattare. Se il trattamento è necessario, l'allattamento deve essere sospeso.

04.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Ziprasidone altera in maniera minima o moderata la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari poiché può causare sonnolenza. I pazienti che abitualmente guidano veicoli o utilizzano macchinari devono essere adeguatamente informati.

04.8 Effetti indesiderati

Lo ziprasidone orale è stato somministrato negli studi clinici (vedere paragrafo 5.1) a circa 6.500 soggetti adulti. Le reazioni avverse più comuni negli studi clinici sulla schizofrenia sono state sedazione e acatisia. Negli studi clinici sulla mania bipolare le reazioni avverse più comuni sono state sedazione, acatisia, disturbi extrapiramidali e capogiri.

Nella tabella sottostante sono riportati gli eventi avversi che si sono verificati negli studi a breve termine sulla schizofrenia (4 - 6 settimane) condotti con dose fissa e negli studi a breve termine sulla mania bipolare (3 settimane) condotti con dose flessibile e per i quali è stata stabilita una correlazione probabile o possibile con ziprasidone e che si sono verificati con un'incidenza superiore al placebo. Ulteriori effetti indesiderati riportati nella fase di commercializzazione del prodotto sono riportati in corsivo nella lista seguente come frequenza "non nota".

Tutte le reazioni avverse sono classificate per classe e frequenza, come definito di seguito:

molto comune (≥ 1/10)

comune (≥1/100 < 1/10)

non comune (≥1/1.000 < 1/100)

raro (≥ 1/10.000 < 1/1.000)

molto raro (< 1/10.000)

non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Le reazioni avverse elencate di seguito possono anche essere associate alla malattia di base e/o all'impiego di farmaci concomitanti.

Elenco in forma tabulare delle reazioni avverse :

Negli studi clinici a breve termine e a lungo termine con ziprasidone sulla schizofrenia e la mania bipolare, l'incidenza dei casi di convulsioni tonico-cloniche e di ipotensione è stata non comune, e questi eventi si sono verificati in meno del 1% dei pazienti trattati con ziprasidone.

Ziprasidone causa un prolungamento da lieve a moderato e dose-correlato dell'intervallo QT (vedere paragrafo 5.1). Negli studi clinici sulla schizofrenia è stato osservato un incremento di 30-60 msec nel 12,3% (976/7941) dei tracciati ECG dei pazienti trattati con ziprasidone e nel 7,5% (73/975) dei tracciati ECG dei pazienti in trattamento con placebo. Un prolungamento >60 msec è stato osservato nell'1,6% (128/7941) e nell'1,2% (12/975) dei tracciati dei pazienti trattati rispettivamente con ziprasidone e placebo. L'incidenza del prolungamento dell'intervallo QTc al di sopra di 500 msec è stato rilevato in 3 pazienti su un totale di 3266 pazienti (0,1%) trattati con ziprasidone ed in 1 paziente su un totale di 538 pazienti (0,2%) in trattamento con placebo. Dati sovrapponibili sono stati osservati negli studi clinici sulla mania bipolare.

Nel corso degli studi clinici sulla schizofrenia sulla terapia di mantenimento a lungo termine, i livelli di prolattina nei pazienti in trattamento con ziprasidone sono talvolta aumentati, ma nella maggior parte dei casi si sono normalizzati senza interrompere il trattamento. Inoltre, le possibili manifestazioni cliniche (per es. ginecomastia e ingrossamento del seno) si sono verificate solo raramente.

Bambini e adolescenti affetti da mania bipolare

Ziprasidone per via orale è stato somministrato nell'ambito degli studi clinici (vedere Paragrafo 5.1) a 267 pazienti pediatrici affetti da disturbo bipolare. In uno studio controllato verso placebo, le reazioni avverse più frequenti (segnalate con una frequenza >10%) sono state sedazione, sonnolenza, cefalea, astenia e nausea. La frequenza, tipologia e gravità delle reazioni avverse in questi soggetti è stata generalmente simile a quella osservata nei soggetti adulti con disturbo bipolare in trattamento con ziprasidone.

Negli studi clinici sul disturbo bipolare condotti in pazienti pediatrici, ziprasidone è stato associato ad un prolungamento dell'intervallo QT da lieve a moderato, correlato alla dose, simile a quello osservato nella popolazione adulta. Convulsioni tonico-cloniche e ipotensione non sono state riportate negli studi clinici sui pazienti pediatrici con disturbo bipolare trattati con placebo.

04.9 Sovradosaggio

L'esperienza con casi di sovradosaggio di ziprasidone è limitata. L'assunzione della massima dose singola accertata di ziprasidone orale è pari a 12.800 mg. In questo caso, sono stati segnalati sintomi extrapiramidali ed un intervallo QTc di 446 msec (senza conseguenze a livello cardiaco). In generale, i sintomi segnalati con maggiore frequenza a seguito di sovradosaggio sono sintomi extrapiramidali, sonnolenza, tremore ed ansia.

La possibilità di ottundimento, convulsioni o reazione distonica del capo e del collo in seguito a sovradosaggio può comportare un rischio di aspirazione con l'emesi indotta. Il monitoraggio cardiovascolare deve iniziare immediatamente ed includere il monitoraggio elettrocardiografico continuo per poter rilevare le eventuali aritmie. Non è disponibile un antidoto specifico per ziprasidone.

05.0 PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

05.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: psicolettici, antipsicotici, derivati dell'indolo.

Codice ATC N05AE04.

Ziprasidone possiede un'elevata affinità per i recettori dopaminergici di tipo 2 (D2) ed un'affinità notevolmente maggiore per i recettori serotoninergici di tipo 2A (5HT2A). Con la tomografia ad emissione di positroni (PET), 12 ore dopo la somministrazione di una singola dose da 40 mg, è stato rilevato un blocco dei recettori maggiore dell'80 % per i recettori serotoninergici di tipo 2A e superiore al 50% per i recettori dopaminergici di tipo D2. Ziprasidone interagisce anche con i recettori serotoninergici 5HT2C, 5HT1D e 5HT1A e la sua affinità per questi siti è uguale o maggiore a quella per i recettori D2. Ziprasidone possiede un'affinità moderata per i trasportatori neuronali di serotonina e noradrenalina e per i recettori istaminici H1 ed i recettori?1. Ziprasidone presenta un'affinità trascurabile per i recettori muscarinici M1.

È stato dimostrato che ziprasidone è un antagonista dei recettori serotoninergici di tipo 2A (5HT2A) e di quelli dopaminergici di tipo 2 (D2). Si pensa che l'attività terapeutica sia in parte mediata da questa combinazione di attività antagoniste. Ziprasidone possiede anche una forte attività antagonista nei confronti dei recettori 5HT2C e 5HT1D, una forte attività agonista per il recettore 5HT1A ed inibisce il reuptake neuronale di noradrenalina e serotonina.

Ulteriori informazioni sugli studi clinici

Schizofrenia

In uno studio della durata di 52 settimane, ziprasidone si è dimostrato efficace nel mantenimento del miglioramento clinico nel corso del proseguimento della terapia in pazienti che hanno evidenziato una risposta iniziale al trattamento: non è stata rilevata una chiara evidenza di una correlazione dose-risposta tra i gruppi in trattamento con ziprasidone. In questo studio, che ha incluso pazienti con sintomi positivi e negativi, l'efficacia di ziprasidone è stata dimostrata sia sui sintomi positivi sia su quelli negativi.

L'incidenza dell'aumento di peso corporeo, riportato come effetto avverso negli studi a breve termine (4-6 settimane) sulla schizofrenia, è stata bassa ed è stata identica nei pazienti trattati con ziprasidone ed in quelli trattati con placebo (in entrambi i casi 0,4%). Nel corso di uno studio controllato verso placebo della durata di 1 anno, è stata osservata una perdita di peso media pari a 1-3 kg nei pazienti trattati con ziprasidone rispetto ad una perdita di peso media di 3 kg nei pazienti in trattamento con placebo.

In uno studio di confronto in doppio cieco sulla schizofrenia, sono stati valutati i parametri metabolici, tra cui il peso ed i livelli di insulina a digiuno, il colesterolo totale ed i trigliceridi e l'indice di resistenza all'insulina (IR). Nei pazienti in trattamento con ziprasidone non sono state osservate variazioni significative rispetto al basale per nessuno di questi parametri metabolici.

Risultati di uno studio di sicurezza post-marketing

Per determinare se l'effetto di ziprasidone sull'intervallo QTc sia associato ad un aumento del rischio di mortalità non correlata al suicidio è stato condotto uno studio randomizzato post-registrativo su 18.239 pazienti affetti da schizofrenia con un follow-up osservazionale di 1 anno. In questo studio, condotto in condizioni di normale pratica clinica, non sono state rilevate differenze nel tasso di mortalità complessiva non correlata al suicidio tra i pazienti in trattamento con ziprasidone e quelli trattati con olanzapina (end-point primario). Inoltre, lo studio non ha evidenziato differenze negli end-point secondari rappresentati dalla mortalità per tutte le cause, mortalità correlata al suicidio e mortalità dovuta a morte improvvisa; tuttavia nel gruppo in trattamento con ziprasidone è stata riscontrata un'incidenza di mortalità cardiovascolare non statisticamente superiore. Nel gruppo in trattamento con ziprasidone è stata osservata anche un'incidenza superiore statisticamente significativa delle ospedalizzazioni per tutte le cause, principalmente correlata alla differenza nel numero di ricoveri psichiatrici.

Mania bipolare

L'efficacia dello ziprasidone nel trattamento della mania negli adulti è stata stabilita in due studi in doppio cieco controllati verso placebo della durata di 3 settimane che hanno confrontato ziprasidone con placebo ed in uno studio in doppio cieco della durata di 12 settimane che ha confrontato ziprasidone con aloperidolo e placebo. Questi studi hanno incluso circa 850 pazienti che hanno risposto ai criteri del DSM-IV per il disturbo bipolare di tipo I con un episodio acuto maniacale o misto, in presenza e in assenza di manifestazioni psicotiche. La presenza al basale di tratti psicotici nell'ambito degli studi era di 49,7%, 34,7% o 34,9%. L'efficacia è stata valutata utilizzando la Mania Rating Scale (MRS). La scala per la Clinical Global Impression-Severity (CGI-S) è stata in questi studi una variabile di efficacia co-primaria oppure una variabile di efficacia chiave secondaria. Il trattamento con ziprasidone (40-80 mg BID, dose media giornaliera 120 mg) ha causato un miglioramento statisticamente significativo di entrambe le scale MRS e CGI-S all'ultima visita (3 settimane) rispetto al placebo. Nello studio a 12 settimane, il trattamento con aloperidolo (dose media giornaliera 16 mg) ha determinato riduzioni significativamente superiori dei punteggi alla scala MRS rispetto a ziprasidone (dose media giornaliera 121 mg). Ziprasidone ha dimostrato un'efficacia paragonabile a quella di aloperidolo in termini di proporzione di pazienti che hanno mantenuto una risposta al trattamento dalla 3aalla 12asettimana.

L'efficacia di ziprasidone nel trattamento del Disturbo Bipolare di tipo I in pazienti pediatrici (età 10-17 anni) è stata valutata in uno studio controllato verso placebo della durata di 4 settimane (n=237) condotto su pazienti ospedalizzati o ambulatoriali che rientravano nei criteri del DSM IV per episodi del disturbo bipolare di tipo I maniacale o misto, con o senza componenti psicotiche, e con un punteggio alla scala Y-MRS ≥17 al basale. Questo studio in doppio cieco, controllato verso placebo ha messo a confronto lo ziprasidone orale somministrato a dosi flessibili (80-160 mg/die (40-80 mg BID) in due dosi separate nei pazienti con peso corporeo ≥45 kg; 40-80 mg/die (20-40 mg BID) nei pazienti di peso corporeo < 45 Kg) con il placebo. Lo ziprasidone è stato somministrato in singola dose da 20 mg il primo giorno, seguito da una titolazione nell'arco di 1-2 settimane, con la somministrazione di due dosi giornaliere, ad un target posologico di 120-160 mg/die per i pazienti di peso corporeo ≥45 kg, oppure 60-80 mg/die per i pazienti con peso corporeo <45 kg. È stato consentito l'impiego di una posologia asimmetrica, con dosi al mattino inferiori di 20 mg o 40 mg rispetto alle dosi serali. Ziprasidone si è dimostrato superiore al placebo nella variazione del punteggio totale alla scala Y-MRS dal basale alla 4asettimana di trattamento. In questo studio clinico, le dosi medie giornaliere sono state di 119 mg e 69 mg nei pazienti rispettivamente di peso corporeo ≥45 kg e <45 kg.

La sicurezza di ziprasidone è stata valutata in 267 pazienti pediatrici (età 10-17 anni) arruolati in studi clinici con dosi multiple sulla mania bipolare; un totale di 82 pazienti pediatrici con Disturbo Bipolare di tipo I sono stati trattati con ziprasidone orale per almeno 180 giorni.

Nell'ambito di uno studio di 4 settimane su pazienti pediatrici (10-17 anni) affetti da mania bipolare, non sono state osservate differenze tra i pazienti trattati con ziprasidone e quelli del gruppo placebo, nella variazione media rispetto al basale dei seguenti parametri: peso corporeo, livelli di glucosio a digiuno, colesterolo totale, colesterolo LDL o trigliceridi.

Non sono stati condotti studi clinici a lungo termine in doppio cieco per valutare l'efficacia e la tollerabilità di ziprasidone nei bambini e negli adolescenti.

Non sono stati condotti studi clinici a lungo termine per valutare l'efficacia di ziprasidone nella prevenzione delle ricadute di sintomi maniaco-depressivi.

Assorbimento

Dopo somministrazione orale di dosi multiple di ziprasidone assunto con il cibo, le concentrazioni di picco sieriche si raggiungono generalmente entro 6-8 ore dalla somministrazione. La biodisponibilità assoluta di una dose da 20 mg somministrata con il cibo è pari al 60%. Gli studi di farmacocinetica hanno dimostrato che la biodisponibilità di ziprasidone aumenta fino al 100% in presenza di cibo. Pertanto, si raccomanda che ziprasidone venga assunto con il cibo.

Distribuzione

Il volume di distribuzione è di circa 1,1 l/kg. Ziprasidone si lega alle proteine plasmatiche sieriche per oltre il 99%.

Metabolismo ed eliminazione

L'emivita media terminale di ziprasidone dopo somministrazione orale è pari a 6,6 ore. Lo stato stazionario viene raggiunto nell'arco di 1-3 giorni. La clearance media di ziprasidone somministrato per via endovenosa è di 5 ml/min/kg. Circa il 20% della dose viene escreta nelle urine e circa il 66% viene eliminato nelle feci.

Ziprasidone presenta una cinetica lineare in rapporto all'intervallo posologico terapeutico di 40-80 mg somministrati due volte al giorno con il cibo.

Ziprasidone è ampiamente metabolizzato dopo somministrazione orale e, solo una piccola percentuale, viene escreta nelle urine (<1%) o nelle feci (<4%) sotto forma di ziprasidone immodificato. Ziprasidone viene eliminato principalmente attraverso tre ipotizzate vie metaboliche che portano alla formazione di quattro principali metaboliti in circolo: benzisotiazol-piperazina (BITP) sulfossido, BITP sulfone, ziprasidone sulfossido e S-metil-diidroziprasidone. Ziprasidone immodificato rappresenta circa il 44% della concentrazione sierica totale correlata al farmaco.

Uno studio in vivo suggerisce che la conversione in S-metil diidroziprasidone rappresenta la principale via metabolica dello ziprasidone. Gli studi in vitro indicano che questo metabolita si forma attraverso la riduzione catalizzata dalla aldeide ossidasi, con conseguente S-metilazione. È anche coinvolto il metabolismo ossidativo, principalmente attraverso il CYP3A4, con il potenziale contributo del CYP1A2.

Quando testati in vitro, ziprasidone e i metaboliti S-metil-diidroziprasidone e ziprasidone sulfossido presentano alcune proprietà comuni che possono portare ad ipotizzare un prolungamento dell'intervallo QTc. Il metabolita S-metil-diidroziprasidone viene eliminato principalmente nelle feci attraverso l'escrezione biliare, con un contributo minimo del metabolismo catalizzato dal CYP3A4. Lo ziprasidone sulfossido viene eliminato attraverso l'escrezione renale e mediante il metabolismo secondario catalizzato dal CYP3A4.

Altre popolazioni particolari di pazienti

Lo screening farmacocinetico dei pazienti non ha rilevato alcuna differenza farmacocinetica significativa tra fumatori e non fumatori.

Non sono state osservate differenze clinicamente significative nella farmacocinetica di ziprasidone tra soggetti di diversa età o sesso. La farmacocinetica di ziprasidone nei pazienti pediatrici di età 10-17 anni è stata simile a quella rilevata nei pazienti adulti dopo correzione delle differenze del peso corporeo.

In accordo al fatto che la clearance renale contribuisce in maniera esigua alla clearance totale, non è stato osservato un aumento dell'esposizione a ziprasidone quando somministrato in soggetti con diversi gradi di funzionalità renale. L'esposizione in soggetti con compromissione lieve (clearance della creatinina 30-60 ml/min), moderata (clearance della creatinina 10-29 ml/min) e grave (tale da richiedere l'emodialisi) è stata pari al 146 %, 87 % e 75 % di quella rilevata in soggetti sani (clearance della creatinina > 70 ml/min) a seguito di somministrazione orale di 20 mg BID per sette giorni. Non è noto se le concentrazioni sieriche dei metaboliti aumentino in questi pazienti.

Nei pazienti con compromissione epatica lieve-moderata (Child-Pugh A o B) causata da cirrosi, è stato riscontrato un incremento del 30% delle concentrazioni sieriche dopo somministrazione orale ed un prolungamento di circa 2 ore dell'emivita terminale rispetto a quanto riscontrato in soggetti sani. Non si conosce l'effetto della malattia epatica sulle concentrazioni sieriche dei metaboliti.

05.3 Dati preclinici di sicurezza

I dati preclinici di sicurezza non hanno messo in evidenza particolari rischi per l'uomo come dimostrato dagli studi convenzionali di sicurezza farmacologica, genotossicità e potenziale carcinogeno. Negli studi sulla riproduzione condotti in ratti e conigli, la somministrazione di ziprasidone non ha mostrato evidenze di teratogenicità. Gli eventi avversi a carico della fertilità e la riduzione del peso corporeo dei piccoli sono stati osservati con dosi che causano tossicità materna, come ad esempio una riduzione dell'aumento di peso. L'aumento della mortalità perinatale e la riduzione dello sviluppo funzionale della prole si sono verificati in corrispondenza di concentrazioni plasmatiche materne ritenute simili per estrapolazione alle massime concentrazioni raggiunte nell'uomo con l'impiego di dosi terapeutiche.

06.0 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

06.1 Eccipienti

Contenuto della capsula :

Lattosio monoidrato

Amido di mais pregelatinizzato

Magnesio stearato

Rivestimento della capsula

Capsule rigide da 20 mg

Indaco carminio (E132)

Titanio diossido (E171)

Gelatina

Capsule rigide da 40 mg

Indaco carminio (E132)

Titanio diossido (E171)

Gelatina

Capsule rigide da 60 mg

Titanio diossido (E171)

Gelatina

Capsule rigide da 80 mg

Indaco carminio (E132)

Titanio diossido (E171)

Gelatina

06.2 Incompatibilità

Non pertinente.

06.3 Periodo di validità

Blister :

18 mesi.

Flacone :

18 mesi.

Dopo prima apertura: 6 mesi

06.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Non conservare a temperatura superiore a 30° C

06.5 Natura del confezionamento primario e contenuto della confezione

Blister Alluminio/alluminio

Flacone in HDPE con tappo in PP

Dimensione delle confezioni :

Blister: 10, 14, 20, 30, 50, 56, 60, 98, 100 capsule rigide

Flacone: 200 capsule rigide

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

06.6 Istruzioni per l'uso e la manipolazione

Nessuna istruzione particolare.

07.0 TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Sandoz S.p.A., L.go U. Boccioni 1, 21040 Origgio (VA)

08.0 NUMERO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

AIC n. 041339019/M - "20 MG CAPSULE RIGIDE" 10 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339021/M - "20 MG CAPSULE RIGIDE" 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339033/M - "20 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339045/M - "20 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339058/M - "20 MG CAPSULE RIGIDE" 50 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339060/M - "20 MG CAPSULE RIGIDE" 56 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339072/M - "20 MG CAPSULE RIGIDE" 60 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339084/M - "20 MG CAPSULE RIGIDE" 98 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339096 /M - "20 MG CAPSULE RIGIDE" 100 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339108/M - "20 MG CAPSULE RIGIDE" 200 CAPSULE IN FLACONE HDPE

AIC n. 041339110/M - "40 MG CAPSULE RIGIDE" 10 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339122/M - "40 MG CAPSULE RIGIDE" 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339134/M - "40 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339146/M - "40 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339159/M - "40 MG CAPSULE RIGIDE" 50 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339161/M - "40 MG CAPSULE RIGIDE" 56 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339173/M - "40 MG CAPSULE RIGIDE" 60 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339185/M - "40 MG CAPSULE RIGIDE" 98 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339197/M - "40 MG CAPSULE RIGIDE" 100 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339209/M - "40 MG CAPSULE RIGIDE" 200 CAPSULE IN FLACONE HDPE

AIC n. 041339211/M - "60 MG CAPSULE RIGIDE" 10 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339223/M - "60 MG CAPSULE RIGIDE" 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339235/M - "60 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339247/M - "60 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339250/M - "60 MG CAPSULE RIGIDE" 50 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339262/M - "60 MG CAPSULE RIGIDE" 56 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339274/M - "60 MG CAPSULE RIGIDE" 60 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339286/M - "60 MG CAPSULE RIGIDE" 98 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339298/M - "60 MG CAPSULE RIGIDE" 100 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339300/M - "60 MG CAPSULE RIGIDE" 200 CAPSULE IN FLACONE HDPE

AIC n. 041339312/M - "80 MG CAPSULE RIGIDE" 10 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339324/M - "80 MG CAPSULE RIGIDE" 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339336/M - "80 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339348/M - "80 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339351/M - "80 MG CAPSULE RIGIDE" 50 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339363/M - "80 MG CAPSULE RIGIDE" 56 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339375/M - "80 MG CAPSULE RIGIDE" 60 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339387/M - "80 MG CAPSULE RIGIDE" 98 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339399/M - "80 MG CAPSULE RIGIDE" 100 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

AIC n. 041339401/M - "80 MG CAPSULE RIGIDE" 200 CAPSULE IN FLACONE HDPE

09.0 DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE O DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 15/03/2013

10.0 DATA DI REVISIONE DEL TESTO

02/2013

11.0 PER I RADIOFARMACI, DATI COMPLETI SULLA DOSIMETRIA INTERNA DELLA RADIAZIONE

12.0 PER I RADIOFARMACI, ULTERIORI ISTRUZIONI DETTAGLIATE SULLA PREPARAZIONE ESTEMPORANEA E SUL CONTROLLO DI QUALITÀ