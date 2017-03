I foglietti illustrativi di Zinnat sono disponibili per le confezioni:

Indicazioni Perché si usa Zinnat? A cosa serve?

Zinnat è un antibiotico usato negli adulti e nei bambini. Esso agisce uccidendo i batteri che causano le infezioni e appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati cefalosporine.

Zinnat è usato per trattare le infezioni:

della gola

dei seni nasali

dell'orecchio medio

dei polmoni o del torace

del tratto urinario

della cute e dei tessuti molli

Zinnat può essere anche impiegato:

per trattare la malattia di Lyme (una malattia diffusa da parassiti chiamati zecche).

Il medico può verificare il tipo di batteri che causano l'infezione e controllare se i batteri sono sensibili a Zinnat durante il trattamento.

Controindicazioni Quando non dev'essere usato Zinnat?

Non prenda Zinnat:

se è allergico ad acetossietilcefuroxima o a qualsiasi antibiotico della classe delle cefalosporine o ad uno qualsiasi degli altri componenti di Zinnat (elencati al paragrafo 6).

se ha avuto una grave reazione allergica (ipersensibilità) ad uno qualsiasi degli altri tipi di antibiotici beta-lattamici (penicilline, monobattami e carbapenemi).

Se pensa che ciò la riguardi, non prenda Zinnat prima di aver consultato il medico.

Precauzioni per l'uso Cosa serve sapere prima di prendere Zinnat?

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Zinnat.

Bambini

Zinnat non è raccomandato nei bambini di età inferiore ai 3 mesi dal momento che la sicurezza e l'efficacia non sono note in tale gruppo di età.

Faccia attenzione ad alcuni sintomi come reazioni allergiche, infezioni fungine (come la Candida) e diarrea grave (colite pseudomembranosa) mentre sta assumendo Zinnat. Ciò ridurrà il rischio di eventuali problemi.

Vedere ‘Condizioni per le quali si deve porre attenzione' nel paragrafo 4.

Se necessita di esami del sangue

Zinnat può interferire sui risultati degli esami per i livelli di zucchero nel sangue, o sull'esame del sangue noto come test di Coombs. Se necessita di esami del sangue:

Informi la persona che preleva il campione che sta assumendo Zinnat.

Interazioni Quali farmaci o alimenti possono modificare l'effetto di Zinnat?

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

I medicinali usati per ridurre la quantità di acido nello stomaco (ad esempio gli antiacidi usati per trattare il bruciore di stomaco) possono influenzare l'attività di Zinnat.

Probenecid

Anticoagulanti orali

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo uno di questi medicinali.

Pillola contraccettiva

Zinnat può ridurre l'efficacia della pillola contraccettiva. Se sta assumendo la pillola contraccettiva mentre è in trattamento con Zinnat è anche necessario utilizzare un metodo contraccettivo di barriera (come il profilattico). Si rivolga al medico per un consiglio.

Avvertenze È importante sapere che:

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Zinnat può provocare vertigini e avere altri effetti indesiderati che riducono lo stato di vigilanza.

Non guidi o utilizzi macchinari se non si sente bene.

Informazioni importanti su alcuni degli eccipienti di Zinnat

Le compresse di Zinnat contengono propil e metil paraidrossibenzoato. Questi eccipienti possono causare reazioni allergiche (è possibile che esse siano ritardate).

Verifichi, contattando il suo medico, che Zinnat sia adatto per lei.

Dose, Modo e Tempo di Somministrazione Come usare Zinnat: Posologia

Prendere questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Prendere Zinnat dopo i pasti. Ciò contribuirà a rendere il trattamento più efficace.

Deglutire le compresse di Zinnat intere con acqua.

Non masticare, frantumare o dividere le compresse - questo può rendere il trattamento meno efficace.

Dose raccomandata

Adulti

La dose raccomandata di Zinnat è da 250 mg a 500 mg due volte al giorno e dipende dalla gravità e dal tipo di infezione.

Bambini

La dose raccomandata di Zinnat è da 10 mg/kg (fino ad un massimo di 125 mg) a 15 mg/kg (fino ad un massimo di 250 mg) due volte al giorno e dipende dalla gravità e dal tipo di infezione.

Zinnat non è raccomandato nei bambini di età inferiore ai 3 mesi dal momento che la sicurezza e l'efficacia non sono note in tale gruppo di età.

A seconda della malattia o come lei o il suo bambino rispondete al trattamento, la dose iniziale può essere modificata o può essere necessario più di un ciclo di trattamento.

Pazienti con problemi renali

Se ha problemi renali il medico può modificare la dose.

Parli con il medico se ciò la riguarda.

Se dimentica di prendere Zinnat

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. Prenda la dose successiva alla solita ora.

Se interrompe il trattamento con Zinnat

Non interrompa Zinnat senza consiglio.

È importante completare l'intero corso di trattamento di Zinnat. Non smetta a meno che il medico non glielo abbia consigliato, anche se si sente meglio. Se non completa l'intero corso di trattamento l'infezione può ritornare.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Sovradosaggio Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di Zinnat

Se prende troppo Zinnat può avere disturbi neurologici, in particolare è più probabile che abbia convulsioni.

Non aspetti. Contatti immediatamente il medico o il pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Se è possibile mostri loro la confezione di Zinnat.

Effetti Indesiderati