I foglietti illustrativi di Gelistrol sono disponibili per le confezioni:

Quali sono gli effetti collaterali di Gelistrol?

Fonte Foglietto Illustrativo: AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Contenuto pubblicato a Gennaio 2016. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Disclaimer e informazioni utili.

01.0 DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE -

GELISTROL 50 mcg /G GEL VAGINALE

02.0 COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA -

1 g di gel vaginale contiene 50 mcg di estriolo.

Eccipienti: 1 g di gel vaginale contiene 1,60 mg di sodio metilparaidrossibenzoato e 0,20 mg di sodio propilparaidrossibenzoato.

Per un elenco completo degli eccipienti, vedere la sezione 6.1.

03.0 FORMA FARMACEUTICA -

Gel vaginale

Gel omogeneo, incolore, da limpido a leggermente traslucido.

04.0 INFORMAZIONI CLINICHE -

04.1 Indicazioni terapeutiche -

Trattamento locale della secchezza vaginale in donne in post-menopausa con atrofia vaginale.

04.2 Posologia e modo di somministrazione -

Gelistrol 50 mcg /g di gel vaginale è un prodotto a base di solo estrogeno per uso vaginale. Gelistrol deve essere introdotto nella vagina usando un applicatore con indicazione della dose e seguendo attentamente le "Istruzioni per l'uso" riportate nel foglio illustrativo.

Una dose di applicatore (applicatore pieno fino alla tacca) eroga una dose di 1 g di gel vaginale contenente 50 mcg di estriolo.

Per l'inizio e la continuazione del trattamento dei sintomi postmenopausali, si deve usare la dose minima efficace per la durata d'azione più breve (vedere anche la sezione 4.4.)

Trattamento iniziale: Una dose di applicatore di gel vaginale al giorno per 3 settimane (meglio al momento di coricarsi).

Come trattamento di mantenimento, si raccomanda una dose di applicatore di gel vaginale due volte alla settimana (meglio al momento di coricarsi). Una valutazione della continuazione del trattamento deve essere effettuata dal medico dopo 12 settimane.

Una dose dimenticata deve essere somministrata non appena la paziente se ne ricorda, a meno che non siano già trascorse 12 ore. In quest'ultimo caso la dose dimenticata deve essere omessa, e la dose successiva deve essere somministrata all'ora normale.

• Tumore della mammella diagnosticato o sospettato, anche in passato

• Tumore maligno estrogeno-dipendente diagnosticato o sospettato (ad esempio tumore dell'endometrio)

• Sanguinamento genitale non diagnosticato

• Iperplasia endometriale non trattata

• Tromboembolia venosa idiopatica, attuale o in passato (trombosi venosa profonda, embolia polmonare)

• Malattia tromboembolica arteriosa, attuale o recente (ad esempio angina, infarto miocardico)

• Epatopatia acuta o anamnesi di malattia epatica (fino a normalizzazione delle prove di funzionalità epatica)

• Ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti

• Porfiria

04.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego -

Per il trattamento dei sintomi postmenopausali, la terapia estrogenica locale deve essere iniziata solo in presenza di sintomi che influenzano negativamente la qualità della vita. Come avviene con tutti i prodotti a base di estrogeni, si deve effettuare almeno annualmente un'accurata valutazione dei rischi e dei benefici. La terapia deve essere continuata fino a quando i benefici superano i rischi.

Gelistrol 50 mcg /g gel vaginale non deve essere associato a preparati a base di estrogeni per via sistemica, poiché non sono stati eseguiti studi sulla sicurezza e sui rischi legati alle concentrazioni di estrogeni raggiunte nel trattamento di associazione.

L'applicatore intravaginale può causare modesti traumi locali, specialmente in donne con grave atrofia vaginale.

Avvertenze riguardanti gli eccipienti

Gelistrol 50 mcg /g di gel vaginale contiene sodio metilparaidrossibenzoato (E 219) e sodio propilparaidrossibenzoato (E 217), che possono causare reazioni allergiche (possibilmente ritardate).

Esame medico/follow-up del trattamento

Prima di iniziare o riprendere il trattamento con estriolo, si deve effettuare un'anamnesi medica personale e familiare completa. Deve essere eseguita una visita medica e ginecologica generale (comprendente l'esame pelvico e delle mammelle), tenendo conto della storia della malattia della paziente e delle controindicazioni e avvertenze legate al trattamento.

Durante il trattamento, si raccomanda di eseguire controlli periodici, la cui frequenza e natura vanno adattate alla singola paziente. Bisogna informare le pazienti sul tipo di eventuali modificazioni delle mammelle che devono essere segnalate al medico o all'infermiere.

Si raccomanda di eseguire accertamenti, compresa la mammografia, in accordo alle pratiche di screening attualmente accettate, modificate a seconda delle esigenze cliniche individuali.

In caso di infezioni vaginali, queste devono essere trattate prima di iniziare la terapia con Gelistrol 50 mcg /g gel vaginale.

Condizioni cliniche che richiedono ulteriori controlli

Se una o più delle seguenti condizioni sono presenti, si sono verificate in passato e/o si sono aggravate durante la gravidanza o durante un precedente trattamento ormonale, la paziente deve essere attentamente monitorata. Bisogna tener presente che queste condizioni possono recidivare o aggravarsi durante trattamento con Gelistrol 50 mcg /g gel vaginale:

• Leiomiomi (fibromi uterini) o endometriosi

• Anamnesi di disturbi tromboembolici, o presenza di fattori di rischio per tali disturbi (vedere la sezione "Disturbo tromboembolico venoso" più avanti)

• Presenza di fattori di rischio per tumori estrogeno dipendenti, ad esempio familiarità di I grado di tumore della mammella

• Ipertensione

• Disturbi epatici (ad esempio adenoma epatico)

• Diabete mellito con o senza interessamento vascolare

• Colelitiasi

• Emicrania o (forte) cefalea

• Lupus eritematoso sistemico (LES)

• Anamnesi di iperplasia endometriale (vedere la sezione "Iperplasia endometriale")

• Epilessia

• Asma

• Otosclerosi

Motivi che giustificano l'immediata sospensione del trattamento

La terapia deve essere sospesa qualora si scopra la presenza di una controindicazione, e nelle seguenti situazioni:

• Ittero o peggioramento della funzione epatica

• Significativo aumento della pressione arteriosa

• Nuova comparsa di cefalea di tipo emicranico

• Gravidanza

Iperplasia endometriale

Il rischio di iperplasia e di carcinoma endometriale nel trattamento orale con soli estrogeni dipende sia dalla durata del trattamento che dalla dose di estrogeno. Al trattamento con estriolo per via vaginale non è stato attribuito alcun aumento del rischio di iperplasia endometriale o di tumore uterino. Tuttavia, se occorre un trattamento cronico, si consigliano controlli periodici, con particolare attenzione ad eventuali sintomi che suggeriscano un'iperplasia endometriale o un tumore maligno dell'endometrio.

Se in qualsiasi momento durante la terapia dovessero manifestarsi emorragie anche lievi dalla vagina, bisogna indagarne la causa. Tale indagine può comprendere una biopsia endometriale, che escluda un tumore endometriale.

La stimolazione estrogenica non contrastata può determinare una trasformazione premaligna nei focolai residui dell'endometriosi. Pertanto si consiglia di usare cautela quando si utilizza questo prodotto in donne che si sono sottoposte ad isterectomia per endometriosi, specialmente se è noto che hanno un'endometriosi residua.

Tumore della mammella, dell'utero e dell'ovaio

Il trattamento sistemico con estrogeni può aumentare il rischio di certi tipi di tumore, in particolare tumori dell'utero, dell'ovaio e della mammella. Non si ritiene che Gelistrol 50 mcg /g di gel vaginale, che contiene una bassa dose di estriolo e viene somministrato localmente, aumenti il rischio di tumore.

Disturbo tromboembolico venoso, ictus e coronaropatia

La terapia ormonale sostitutiva con preparati sistemici è associata ad un maggior rischio di tromboembolia venosa (TEV), ictus e coronaropatia. Non si ritiene che Gelistrol 50 mcg /g di gel vaginale, che contiene una bassa dose di estriolo e viene somministrato localmente, comporti un aumento del rischio di TEV, ictus e coronaropatia.

I fattori di rischio di TEV generalmente riconosciuti comprendono una positiva anamnesi personale o familiare, l'obesità grave (BMI > 30 kg/m²) e il lupus eritematoso sistemico (LES), mentre non vi è unanime consenso circa il possibile ruolo delle vene varicose. Si raccomanda un'attenta supervisione in queste pazienti.

Altre condizioni

Gli estrogeni per via sistemica possono causare ritenzione idrica o aumento dei trigliceridi nel plasma, per cui le pazienti affette da malattia cardiaca o con alterata funzione renale o con preesistente ipertrigliceridemia devono essere attentamente osservate durante le prime settimane di trattamento. Gelistrol 50 mcg /g gel vaginale contiene una bassa dose di estriolo e viene somministrato localmente; non si prevedono pertanto effetti sistemici.

Le pazienti affette da grave insufficienza renale devono essere attentamente monitorate, poiché si può prevedere che il livello di estriolo circolante possa aumentare.

04.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione -

Non sono stati eseguiti studi di interazione fra Gelistrol 50 mcg /g gel vaginale e altri medicinali. Dato che Gelistrol viene somministrato localmente a una bassa dose, non si prevedono interazioni clinicamente rilevanti.

04.6 Gravidanza ed allattamento -

Gravidanza

Gelistrol 50 mcg /g gel vaginale non è indicato durante la gravidanza.

In caso di gravidanza durante il trattamento con Gelistrol 50 mcg /g gel vaginale, il trattamento deve essere sospeso immediatamente.

Non sono disponibili dati clinici su gravidanze esposte al trattamento con estriolo.

I risultati delle maggior parte degli studi epidemiologici sull'esposizione casuale del feto agli estrogeni non indica alcun effetto teratogeno o fetotossico.

Allattamento

Gelistrol 50 mcg /g gel vaginale non è indicato durante l'allattamento.

04.7 Effetti sulla capacita' di guidare veicoli e sull'uso di macchinari -

Gelistrol 50 mcg /g gel vaginale non ha alcuna influenza sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

04.8 Effetti indesiderati -

Effetti indesiderati dell'estriolo sono segnalati nel 3-10% delle pazienti trattate e sono spesso transitori e di lieve intensità.

All'inizio del trattamento, quando la mucosa vaginale è ancora atrofica, può manifestarsi un'irritazione locale sotto forma di sensazione di calore e/o prurito.

Gli effetti indesiderati rilevati negli studi clinici eseguiti con Gelistrol 50 mcg /g gel vaginale sono stati classificati secondo la frequenza di comparsa:

Classificazione per sistemi e organi Comune (da ≥ 1/100 a <1/10) Non comune (da ≥1/1000 a <1/100) Raro (da ≥1/10.000 a <1/1000) Patologie del sistema riproduttivo e della mammella Prurito genitale. Dolore pelvico, eruzione genitale Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione Prurito nella sede di applicazione Irritazione nella sede di applicazione Infezioni ed infestazioni Candidiasi Patologie del sistema nervoso Cefalea Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo Prurito Prurigo

Gelistrol è un gel vaginale somministrato localmente, con una quantità di estriolo molto bassa che comporta un'esposizione sistemica autolimitante (che risulta quasi trascurabile dopo somministrazioni ripetute).

Come tale, è altamente improbabile che Gelistrol provochi gli effetti collaterali più gravi associati alla terapia di sostituzione estrogenica.

In ogni caso, con la terapia estro/progestinica sistemica a dosi più elevate sono state segnalate altre reazioni molto rare, e precisamente:

• Neoplasie benigne e maligne estrogeno-dipendenti, ad esempio tumore endometriale e della mammella (vedere anche la sezione 4.3 "Controindicazioni" e 4.4. "Speciali avvertenze e speciali precauzioni per l'uso")

• La tromboembolia venosa, cioè la trombosi venosa profonda della gamba o della pelvi e l'embolia polmonare, che sono più frequenti fra le donne che fanno uso della terapia ormonale sostitutiva rispetto alle donne che non ne fanno uso. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 4.3 "Controindicazioni" e 4.4. "Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego"

• Infarto miocardico e ictus

• Malattia della colecisti

• Disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo: cloasma, eritema multiforme, eritema nodoso, porpora vascolare

• Probabile demenza

04.9 Sovradosaggio -

La tossicità dell'estriolo è molto bassa. È molto improbabile il sovradosaggio con Gelistrol 50 mcg /g gel vaginale con l'applicazione vaginale. I sintomi che possono verificarsi nel caso di una dose elevata ingerita accidentalmente sono: nausea, vomito ed emorragia vaginale nelle donne. Non esiste un antidoto specifico. Se necessario, si deve istituire un trattamento sintomatico.

05.0 PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE -

05.1 Proprieta' farmacodinamiche -

Gruppo farmacoterapico: estrogeni, codice ATC: G03CA04.

Gelistrol 50 mcg /g gel vaginale contiene estriolo di sintesi, che è chimicamente e biologicamente identico all'estriolo umano. L'estriolo esercita i suoi effetti farmacologici e biologici tramite la sua azione sui recettori per gli estrogeni (ER). L'estriolo ha un'elevata affinità relativa di legame per i recettori degli estrogeni nella vescica e nel tessuto vaginale e un'affinità di legame relativamente scarsa per i recettori degli estrogeni endometriali e del tessuto mammario. Per questa ragione, il legame dell'estriolo al recettore degli estrogeni endometriale ha una durata troppo breve per poter indurre una vera proliferazione quando l'estriolo viene somministrato una volta al giorno, mentre il suo legame al recettore degli estrogeni vaginale è sufficiente per esercitare un pieno effetto sul trofismo vaginale, nonostante l'impiego di dosi molto basse di estriolo.

In donne in postmenopausa, la riduzione dei livelli di estrogeni fa sì che le aree genitali divengano secche, pruriginose e più facilmente irritate. L'estriolo vaginale locale agisce direttamente sui tessuti sensibili agli estrogeni del tratto genito-urinario inferiore alleviando i sintomi dell'atrofia vaginale. L'estriolo induce la normalizzazione dell'epitelio vaginale, cervicale ed uretrale e, quindi, aiuta a ristabilire la normale microflora e il pH fisiologico nella vagina. Inoltre, l'estriolo aumenta la resistenza delle cellule dell'epitelio vaginale alle infezioni e all'infiammazione e riduce l'incidenza dei disturbi urogenitali.

L'estriolo può essere usato nel trattamento dei sintomi e dei disturbi vaginali (secchezza vaginale, prurito, disagio e dolore durante i rapporti sessuali) legati alla carenza di estrogeni che si osserva in menopausa (sia naturale che chirurgica).

In uno studio clinico randomizzato in confronto al placebo, l'applicazione intravaginale di una bassa dose di estriolo (50 mcg per ogni applicazione) determina un significativo miglioramento del trofismo dell'epitelio vaginale, del pH vaginale e dei segni di atrofia vaginale quali fragilità, secchezza e pallore della mucosa, appiattimento delle pieghe. Nell'analisi della risposta sintomatica (end-point secondario), la significatività statistica è stata ottenuta dopo 12 settimane di trattamento per la secchezza vaginale, ma non la dispareunia, il prurito vaginale, il bruciore e la disuria,

05.2 Proprieta' farmacocinetiche -

Dopo somministrazione singola di Gelistrol 50 mcg /g gel vaginale, l'estriolo viene rapidamente assorbito, e concentrazioni plasmatiche di picco di estriolo di 106 63 pg/ml vengono raggiunte a distanza di 2 ore dalla somministrazione (range 0,5 - 4). Dopo il picco, le concentrazioni plasmatiche di estriolo diminuiscono in maniera esponenziale con un'emivita media di 1,65 ± 0,82 ore.

Dopo 21 giorni di trattamento ripetuto con Gelistrol, l'assorbimento diminuisce significativamente e l'esposizione sistemica all'estriolo è quasi trascurabile. 24 ore dopo la somministrazione, i livelli di estriolo risultano inferiori al limite di determinazione in tutti i soggetti esaminati.

Quasi tutto l'estriolo (90%) si lega all'albumina nel plasma, mentre pochissimo si lega alla globulina che lega gli ormoni sessuali (SHBG). Il metabolismo dell'estriolo è costituito principalmente da coniugazione e deconiugazione durante il circolo enteroepatico. L'estriolo viene escreto principalmente nell'urina in forma coniugata. Solo una piccola frazione (≤ 2%) viene escreta tramite le feci, principalmente come estriolo non coniugato.

05.3 Dati preclinici di sicurezza -

Le proprietà tossicologiche dell'estriolo sono ben note. Non si hanno dati preclinici di rilevanza per la valutazione della sicurezza oltre a quelli già considerati in altre sezioni del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

06.0 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE -

06.1 Eccipienti -

Glicerolo (E 422)

Sodio metilparaidrossibenzoato (E 219)

Sodio Propilparaidrossibenzoato (E 217)

Policarbofil

Carbopol

Sodio drossido (per la regolazione del pH)

Acido cloridrico (per la regolazione del pH)

Acqua purificata.

06.2 Incompatibilita' -

Non si applica.

06.3 Periodo di validita' -

2 anni.

06.4 Speciali precauzioni per la conservazione -

Conservare ad una temperatura inferiore a 25°C.

06.5 Natura del confezionamento primario e contenuto della confezione -

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. Tubo di alluminio da 10 o 30 g.

La scatola di cartone contenente il tubo da 10 g e il foglietto illustrativo per il paziente è disponibile in due confezioni:

• 1 blister sigillato contenente 10 cannule monouso con un segno di riempimento e un pistone riutilizzabile

OPPURE

• 1 sacchetto sigillato contenente 1 cannula con un segno di riempimento e un pistone, entrambi riutilizzabili.

La scatola di cartone contenente il tubo da 30 g e il foglietto illustrativo per il paziente è disponibile in due confezioni:

• 3 blister sigillati contenenti ciascuno 10 cannule monouso con un segno di riempimento e un pistone riutilizzabile

OPPURE

• 1 sacchetto sigillato contenente 1 cannula con un segno di riempimento e un pistone, entrambi riutilizzabili.

06.6 Istruzioni per l'uso e la manipolazione -

Nessun requisito speciale.

07.0 TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO -

Lifepharma S.p.A

Via dei Lavoratori, 54

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Concessionario per la vendita in Italia: Italfarmaco S.p.A.

08.0 NUMERO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO -

AIC n. 040650018: tubo 30 g con 30 cannule monouso

AIC n. 040650044: tubo 30g con 1 cannula riutilizzabile

AIC n. 040650020: tubo 10 g con 10 cannule monouso

AIC n. 040650032: tubo 10 g con 1 cannula riutilizzabile

09.0 DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE O DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE -

Determinazione AIFA n. 129/2012 del 23/01/2012

10.0 DATA DI REVISIONE DEL TESTO -

11.0 PER I RADIOFARMACI, DATI COMPLETI SULLA DOSIMETRIA INTERNA DELLA RADIAZIONE -

12.0 PER I RADIOFARMACI, ULTERIORI ISTRUZIONI DETTAGLIATE SULLA PREPARAZIONE ESTEMPORANEA E SUL CONTROLLO DI QUALITÀ -